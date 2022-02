Voir plus grand malgré la pandémie

C’est en mai 1995 que Raynald Trempe a décidé de lancer son propre commerce, L’Ami du Vélo. Se spécialisant dans la réparation de vélos, mais également la vente de vélos usagés ou remis à neuf, il aura traversé les époques, toujours avec cette même passion qui l’habite depuis. Célébrant son 25e anniversaire commercial l’an dernier et malgré la pandémie en cours, M. Trempe en a profité pour élargir son offre.

« La pandémie est arrivée en 2020 et on a vu beaucoup de gens en souffrir et même devoir fermer. Moi, je n’ai pas voulu qu’elle m’affecte. J’ai même décidé de la prendre en charge. C’est pourquoi j’ai décidé d’élargir à d’autres sports et tant qu’à déménager sur la rue Fusey, à changer le nom du commerce », lance-t-il.

L’Ami du vélo est ainsi devenu Liberté sport. Au-delà des articles en lien avec le vélo, le commerce à élargi son offre à plusieurs autres sports. « J’ai aussi beaucoup d’équipements de pêche parce que ç’a été très populaire cet été. Avant, mon commerce était ouvert seulement l’été, mais maintenant, je suis ouvert à l’année. »

Liberté Sport est l’un des commerces qui a pu poursuivre ses activités pendant la pandémie, étant un commerce de moyens de transport. Il aura survécu à plusieurs changements d’adresse également.

M. Trempe n’a pas voulu laisser la pandémie le ralentir. Bien épaulé de Johanne Ricard depuis plus d’un an, il en a fait son associée et ils ont même imaginé un nouveau projet ensemble.

« J’étais venue ici comme cliente et on s’est très bien entendu. Je lui ai dit que je voudrais faire du bénévolat, s’il avait besoin et il a accepté. Maintenant, je m’occupe des ventes en ligne, ainsi que de La Petite Brocante qu’on veut officialiser au printemps », confie-t-elle.

« Avec les départs du Canadian Tire et de Laferté Bicyles, qui était sur la rue Laviolette, on s’est dit qu’il fallait aider notre Bas-du-Cap, d’où l’ouverture de La Petite Brocante, renchérit M. Trempe. Ce sera dans le même local que Liberté Sport, mais à l’arrière. Les gens vont pouvoir retrouver des articles de maison, des appareils électriques, le nécessaire à plomberie ou à panneau électrique et même des pièces de quincaillerie, entre autres. »

Pour sa 26e année d’opération, Raynald Trempe s’est en quelque sorte payé un cadeau. « Je viens d’ici et j’ai toujours cru qu’il était important notre Bas-du-Cap. On a eu du développement avec l’arrivée des gros condos, à l’Amphithéâtre. Je n’ai pas changé mes prix pour autant et chaque client aura toujours le même service chez nous. Il ne faut pas se laisser abattre par tout ce qui arrive. Au contraire, on a décidé de forcer les choses et d’aller vers l’avant », conclut-il.