Voilà votre chance de passer à l’histoire

La nouvelle loi qui a mené à l’abolition de 70 des 72 commissions scolaires (seulement deux ont conservé cette appellation) étant maintenant passée, c’est donc dire que la Commission scolaire Chemin-du-Roy est devenue le Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy. Et pour la première fois de son histoire, elle invite la population à combler les dernières places disponibles pour siéger à son tout premier conseil d’administration.

Le Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy comptera sur 15 personnes pour siéger sur ledit conseil d’administration, soit cinq membres du personnel, cinq parents et cinq membres de la communauté.

«Étant donné la nouvelle loi, ça nous amène à passer d’une gouvernance scolaire, anciennement avec élections, à un conseil d’administration. J’invite donc toutes personnes animées par la réussite éducative à déposer leur candidature», a confié le directeur général du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy, Luc Galvani.

«Évidemment, nous avons des profils très précis à aller chercher. Il nous faut une personne détenant une expertise en matière de gouvernance, d’éthique, de gestion de risques ou de gestion de ressources humaines, et une personne détenant une expertise en matière financière ou comptable, ou encore en gestion des ressources financières ou matérielles. Il nous faut également une personne issue du milieu communautaire, sportif ou culturel, une personne issue du milieu municipal, de la santé, des services sociaux ou du monde des affaires, ainsi qu’une personne âgée entre 18 et 35 ans.»

Le conseil d’administration entrera en fonction le 15 octobre et la première rencontre est prévue le 21 octobre. Selon la Loi sur l’instruction publique, les fonctions et pouvoirs du conseil d’administration sont de s’assurer qu’un soutien adéquat est apporté aux écoles et aux centres, de veiller à la pertinence et à la qualité des services éducatifs offerts par le Centre de services scolaire, et de s’assurer de la gestion efficace et efficiente des ressources humaines, matérielles et financières.

«On cherche des gens proches et impliqués à la réussite éducative au quotidien», a pour sa part ajouté Élyse Giacomo, secrétaire générale du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy. «Pour ce qui est du comité, on parle de 50 à 70 heures d’implication par année alors c’est un investissement en temps important et à prendre au sérieux. Le ministère a également parlé d’une allocation qui sera attribuée aux membres, mais elle reste à déterminer.»

«Tout comme les autres membres du conseil, on parle d’un mandat de trois ans. Si plusieurs personnes déposent leur candidature pour le même profil, les membres du conseil se réuniront afin d’analyser les candidatures et ça se peut qu’un processus d’entrevues soit aussi fait. Si un jeune entrepreneur de 33 ans est intéressé, on l’invite à déposer sa candidature dans deux ou trois profils auxquels il correspond», conclut-elle.

Les membres de la communauté répondant aux critères d’éligibilité ont jusqu’au 22 septembre (16h) pour soumettre leur candidature. Toutes les informations, ainsi que le formulaire à remplir, se trouvent via le https://www.csduroy.qc.ca/