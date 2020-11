Voici le nouveau BMW iX 2022

Tout le monde attend depuis un certain temps des VUS électrique, voici le premier de BMW le iX. Ce VUS 100 % électrique va devenir le fleuron de la marque. Dévoilé hier au siège social de la marque à Munich, il est propulsé par deux moteurs électriques qui entraînent les quatre roues et offrent pas moins de 500 chevaux. Il devrait être mis en vente en Europe à la fin de 2021 et aux États-Unis au début de 2022.

Environ 500 km d’autonomie

Selon les normes WTLP, BMW annonce 600 km d’autonomie, ce qui se traduit par environ 500 km selon les normes EPA aux États-Unis. Les dimensions de l’iX sont à peu près similaires à celles des BMW X5. C’est le premier modèle BMW à être basé sur une toute nouvelle technologie conçue pour la mobilité purement électrique, a déclaré le constructeur automobile.

Un retard à rattraper

Face à des marques comme Tesla, les constructeurs allemands y compris BMW ont pris beaucoup de retard. Alors que la petite compagnie américaine avait misé sur le tout électrique en 2012, BMW, Mercedes Audi et Volkswagen avaient tous parié sur le Diesel avant que le Diesel n’éclate en 2015. Une erreur qui a été coûteuse, car les actions en bourse de BMW sont en baisse de plus de 40 % par rapport à leur sommet de 2015, ce qui valorise la société à environ 45 milliards d’euros (69 milliards de dollars canadien). Avec 508 milliards de dollars canadien, la capitalisation boursière de Tesla est plus de sept fois plus importante. La iX, que BMW a présentée comme le concept iNext en 2018, devrait être mise en vente en Europe l’année prochaine pour environ 100 000 $, un prix qui laisse présager un volume de ventes de niche par rapport au demi-million de véhicules que Tesla prévoit de livrer dans le monde cette année.

