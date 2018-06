Vladimir Guerrero se souvient du Québec

CAN-AM. De passage à Trois-Rivières, Vladimir Guerrero a d’abord visité le stade des Aigles de Trois-Rivières avant de reprendre la route pour rencontrer les amateurs de baseball de la Mauricie. Il a pris le soin de répondre aux questions des nombreux journalistes présents.

Le célèbre #27 des Expos de Montréal garde de bons souvenirs du Québec.

«Je suis content d’être ici et cette invitation est un honneur pour moi. J’ai disputé sept saisons à Montréal où est d’ailleurs né mon premier enfant», a-t-il confié.

«Je m’implique pour redonner aux générations futures. Moi-même, je venais d’un milieu pauvre et j’ai gravi les échelons alors c’est important de montrer aux jeunes qu’on peut partir de rien et atteindre nos buts.»

Guerrero a aussi expliqué son choix de casquette pour faire son entrée au Temple de la Renommée du baseball. Rappelons qu’il a été élu avec 92,9% des votes à sa deuxième année d’admissibilité. Il sera alors accompagné de Chipper Jones, Jim Thome, Trevor Hoffman, Jack Morris et d’Alan Trammell.

«J’ai hésité, car j’ai passé de longs moments à Montréal. J’ai connu des saisons formidables avec les Angels (de Los Angeles) également. Le choix était difficile, mais le fait que les Expos n’existaient plus m’a fait pencher pour la casquette des Angels», explique-t-il.

L’ancien voltigeur de droite n’a pas voulu dire si son fils qui connaît un succès monstre dans les ligues mineures, Vladimir Guerrero Jr, parviendra à dépasser le maître?

«Ah, ma carrière, c’est ma carrière, et mon fils a sa propre carrière. C’est évident que je suis fier de ce qu’il a accompli jusqu’à maintenant, surtout que c’est mon premier fils à percer. Je lui souhaite de performer autant que moi.»

Il s’est également prononcé à propos de la rumeur d’un éventuel retour des Expos. «Je sais que ça négocie fort et que des gens sérieux souhaitent une équipe. Le plus important sera d’avoir des fans dans les estrades, dans les moments positifs, mais également dans les moments plus négatifs. Je souhaite de tout cœur que le baseball revienne à Montréal», ajoute celui qui se souvient aussi, de son propre aveu, du nightlife qu’offre la Ville de Montréal.

Guerrero visite le Chaussure Pop, de Trois-Rivières, et le Go Sport, de Shawinigan, en après-midi. Demain, il accompagnera les Aigles dans le troisième et dernier match de la série les opposants aux Capitales de Québec. Il sera alors honoré avant la partie.

Vendredi, il participera à une activité de levée de fonds au profit de la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants en direct du stade Gary-Carter.

Samedi, il sera de retour en sol trifluvien pour offrir une clinique de baseball à 100 jeunes sur le terrain du stade Stéréo+. En après-midi, il assistera à la rencontre entre les Aigles et les Stars de Hollywood où il aura l’honneur d’effectuer le lancer protocolaire.

Le favori des partisans québécois lors de son séjour avec les Expos a disputé un total de 2147 matchs avec Montréal, les Angels d’Anaheim, les Rangers du Texas et les Orioles de Baltimore. En carrière, il a frappé 2590 coups sûrs, dont 449 coups de circuit, et produit 1496 points. Sa moyenne au bâton s’est arrêtée à .318 et sa moyenne de puissance à .553.

En 2004, à sa première campagne avec les Angels d’Anaheim, il a été choisi joueur par excellence de la Ligue américaine.