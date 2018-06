Vladimir Guerrero à la rencontre du public… mercredi!

VISITE. L’ancien joueur vedette des Expos de Montréal, Vladimir Guerrero, sera de passage lors du match du samedi 23 juin prochain au Stade Stereo+. Ce mercredi, il sera possible de le rencontrer en direct du Chaussures Pop du boulevard des Forges, dès 13h.

La nouvelle devrait se confirmer dans les heures qui suivent, incluant les détails.

Rappelons que le célèbre numéro 27 en sera à une rare sortie publique avant de faire son entrée au Temple de la renommée du baseball majeur le 29 juillet prochain.

En plus d’être présent à la partie du 23 juin, il passera quelques journées à Trois-Rivières. D’ailleurs, l’organisation des Aigles avait promis d’offrir la chance aux différents restaurants et commerces de la région de recevoir Guerrero en priorisant les partenaires de l’équipe.

«Nous travaillons sur le dossier depuis plusieurs mois et nous avons maintenant les preuves qu’il sera chez nous la semaine prochaine. C’est tout un honneur de recevoir la visite d’un joueur qui a marqué l’histoire des Expos de Montréal», avait déclaré le président des Aigles, Marc-André Bergeron.

Ainsi, le Dominicain qui a joué 16 saisons dans le baseball majeur, dont huit avec les Expos, effectuerait le lancer protocolaire avant le match du 23 juin. Il assisterait ensuite à la partie qui opposera l’équipe de la République dominicaine aux Aigles.

À Cooperstown le 29 juillet

Rappelons que Guerrero a été élu au Temple avec 92,9% des votes à sa deuxième année d’admissibilité. Il sera alors accompagné de Chipper Jones, Jim Thome, Trevor Hoffman, Jack Morris et d’Alan Trammell.

Le favori des partisans québécois lors de son séjour avec les Expos, Vladimir Guerrero a disputé un total de 2147 matchs avec Montréal, les Angels d’Anaheim, les Rangers du Texas et les Orioles de Baltimore. En carrière, il a frappé 2590 coups sûrs, dont 449 coups de circuit, et produit 1496 points. Sa moyenne au bâton s’est arrêtée à 0.318 et sa moyenne de puissance à 0.553. En 2004, à sa première campagne avec les Angels d’Anaheim, il a été choisi joueur par excellence de la Ligue américaine.