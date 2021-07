Vivre autrement: un thème porteur de sens pour le Festival de l’Assomption

Le Festival de l’Assomption revient du 7 au 15 août sous le thème Vivre autrement, un thème qui s’est imposé de lui-même compte tenu de la pandémie vécue dans les 18 derniers mois.

« On vient de vivre une période difficile collectivement et on ne pouvait pas passer à côté, note Martin Yelle, directeur de la mission au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. C’est une situation que tout le monde a vécue. Les familles ont été touchées, les aînés beaucoup aussi. et a eu à traverser. La question, c’était surtout de voir comment le traiter. On souhaitait le faire de façon positive et proactive. »

« Le Festival de l’Assomption est un événement où on peut réfléchir sur tout ça et comment appréhender la vie post-pandémie, faire le point sur comment on aura évolué là-dedans. Je ne pense pas qu’on pourra mettre les mêmes souliers et marcher dans les mêmes pas qu’avant. Il faut se réajuster, s’arrêter et peut-être se poser des questions », ajoute-t-il.

En ce sens, un thème quotidien sera mis de l’avant tous les jours pour amener les gens à pousser plus loin leur réflexion. L’événement s’attardera notamment sur la solidarité, l’environnement, les aînés, la famille et l’intériorité.

Tout au long des neuf jours du Festival de l’Assomption, diverses personnes s’acquitteront des prises de paroles des célébrations à 14h et à 19h. Par ailleurs, le Cardinal Gérald-Cyprien Lacroix, archevêque de Québec, présidera la messe solennelle du 15 août.

La traditionnelle procession aux flambeaux dans les jardins se déroulera à 20h30 chaque jour.

« On a vu, durant la pandémie, l’importance d’un lieu spirituel. Que les gens se considèrent catholiques ou non, on voyait beaucoup de gens venir marcher dans les jardins. C’est un espace pour retrouver du calme. Les gens étaient généreux aussi, constate M. Yelle. Ils étaient portés à poser des gestes, allumer un lampion. Je crois que notre événement aura autant de pertinence cette année, sinon plus. »

Malgré l’ouverture de la frontière avec les États-Unis prévue le 9 août, Martin Yelle ne s’attend pas à la venue de grands groupes organisés cette année. Il prévoit que le Festival de l’Assomption attire essentiellement des visiteurs de la région et du reste de la province. « On voit toutefois de plus en plus d’Ontariens. Les communautés culturelles se montrent également de plus en plus intéressées par notre lieu », indique-t-il.

Avec la capacité d’accueil pour les messes établie à 250 personnes, les activités religieuses se dérouleront principalement dans la basilique. Les personnes ne pouvant se déplacer pourront voir les messes et célébrations de façon virtuelle grâce à la webcam installée à la basilique. Également, Cogeco enregistrera les messes de 14h et les diffusera ensuite.

En musique et en humour

Le volet culturel effectue un retour cette année. Le Festival de l’Assomption mettra de l’avant des artistes de la relève, une voie que souhaite poursuivre l’événement au fil des années.

Un spectacle d’humour animé par Samuel Flynn et mettant en vedette plusieurs humoristes lancera le bal le 7 août. Le lendemain, petits et grands pourront découvrir Les contes de la petite souris de Jacinthe Lavoie. L’auteur-compositeur-interprète Jean-Luc Lavigne proposera une expérience intimiste en soirée le 8 août.

Le multi-instrumentiste Jean-François Bélanger offrira une prestation invitant au recueillement et à la fête sur des instruments de musique méconnus le 12 août. Le 13 août, les visiteurs pourront assister à une entrevue avec William Cloutier, grand gagnant de Star Académie 2021. La discussion portera sur le thème Vivre autrement.

Mamzelle Ruiz clôturera le volet artistique du festival le 14 août à 15h sur une scène extérieure. Tous les autres spectacles auront lieu dans la salle du sous-sol de la basilique.

Pour réserver en ligne: www.sanctuaire-ndc.ca.

La programmation complète est également disponible sur le site Web du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap.

Découvrir l’histoire du Sanctuaire

En plus de visiter l’exposition Terre sacrée chez nous présentée au sous-sol de la basilique, les visiteurs pourront également plonger dans l’histoire du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap au nouveau musée sur l’histoire du Sanctuaire.

« On avait déjà le projet d’exposition en tête et on souhaitait développer un volet muséal. Ça a pris un an avec une muséologue pour monter l’exposition qui devait être prête pour le 300e anniversaire du Petit Sanctuaire. On en a finalement fait une exposition que l’on pourra faire durer pendant quelques années », explique Martin Yelle.

L’exposition retrace les origines du lieu et présente différents artéfacts, dont certaines remontent à l’occupation du lieu par les Jésuites au 17e siècle.