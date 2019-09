Vivez l’unique expérience S&M Hammam

S&M Hammam* Expérience est un centre unique en Mauricie qui propose des rituels de soins de beauté provenant du Maghreb et du Moyen-Orient.

Au-delà des services du Hammam, le centre propose des massages de détente et à visée thérapeutique, des soins esthétiques, des soins pour les ongles, de la coiffure pour homme, femme et enfants ; ainsi qu’un service de Barber shop pour notre clientèle masculine.

Chacun des protocoles de soins est minutieusement conçus pour faire vivre une expérience unique à l’orientale, où le temps et l’espace prennent une tout autre dimension, le tout dans une atmosphère doucement intimiste.

Notre vision c’est d’amener les clients à venir prendre un moment pour eux, se relaxer et de leur offrir un lieu de détente, de partage, de bien-être dans la plus pure tradition méditerranéenne, ce qui leur permet de découvrir des rituels de soins venus d’ailleurs.

Originalité :

S&M Hammam est une approche nouvelle dans l’univers du bien-être qui en fait profiter la communauté. Chacun profite des différentes formules pour passer un moment de détente seul ou en groupe. Il vous offre une expérience sensorielle pour saisir tout le potentiel de détente dans ce lieu unique à Trois-Rivières.

Chez S&M Hammam on vous propose un concept unique! Trois univers différents regroupés à la même place :

La mise en beauté avec les soins esthétiques, la coiffure, la manucure et la pédicure;

L’espace Hammam avec ses soins complet pour le corps;

La massothérapie en proposant une multitude de massage selon les différents besoins de sa clientèle.

Vivez sans plus tarder cette expérience unique que vous offre l’équipe S&M Hammam.

Prenez rendez-vous ou passez nous voir!

6560 Boulevard Parent, Trois-Rivières, (873) 387-0288 http://smhammam.com/

*Le Hammam est un bain de vapeur chaude et humide. La température de la vapeur atteint environ 50 °C. Le taux d’humidité est de 100 %, ce qui rend la chaleur tout à fait supportable, contrairement à la chaleur sèche du sauna. Cette vapeur d’eau est bénéfique pour le corps car elle ouvre les pores de la peau et permet d’éliminer les toxines et les bactéries ainsi que les cellules mortes.