Vivaldi à la lueur des bougies

MUSIQUE. Le 27 octobre dès 20h, la Cathédrale de Trois-Rivières sera plongée dans le noir, seulement éclairée par la lueur des chandelles, à l’occasion du concert Il était une fois… Les Quatre saisons de Vivaldi et les plus belles musiques de film.

C’est l’ensemble Ambitus qui interprétera le chef d’œuvre de Vivaldi, qui se mariera ensuite avec des grands airs du cinéma.

On pourra notamment y entendre la petite musique de nuit de Mozart, les musiques des films Love Story, Le Parrain, Titanic, La Liste de Schindler, Roméo et Juliette et Il était une fois dans l’Ouest. Un medley de La Mélodie du bonheur, l’ouverture de Guillaume Tell de Rossini et quelques chansons d’Édith Piaf figurent aussi au programme de la soirée.

Les billets sont en vente au coût de 30$ à la librairie Paulines et à l’entrée le soir du concert. Info: www.concertchandelle.com.