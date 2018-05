De la visite musclée!

L’ancien homme fort canadien et désormais lutteur, Maxim Lemire, et sa conjointe Stéphanie Côté, première place figure maître, open et overall du Championnat Open APQ de culturisme du Québec et détentrice de records mondiaux en powerlifting, ont fait plusieurs heureux la semaine dernière.

Ils se sont rendus à l’Association des personnes déficientes intellectuelles (APDI) de Bécancour-Nicolet-Yamaska, à Nicolet, afin d’y raconter leur parcours de vie.

Les participants ont tous réclamé photos et autographes du couple trifluvien.