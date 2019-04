Vision zéro: les conseillers présenteront leur réflexion le 16 avril

La Ville de Trois-Rivières a rendu public sur son site Internet le bilan des consultations publiques tenues en février concernant Vision zéro.

Rédigé par la Démarche des premiers quartiers de Trois-Rivières, le bilan dresse le portrait des échanges survenus lors de ces journées ainsi que des mémoires citoyens remis à la Ville.

En plus des 315 personnes qui ont participé aux tables de discussion, 220 contributions sous la forme de commentaires et de mémoires ont été reçus dans le cadre de l’exercice.

Parmi les commentaires et mémoires, 99 se sont prononcés clairement contre Vision zéro accident, comparativement à 23 résolument en faveur, tandis que 98 contributions ont été qualifiées de «neutres» puisqu’elles proposaient des idées ou des suggestions pour améliorer la sécurité à travers la ville.

Plusieurs pistes de solution ont été proposées pour améliorer la sécurité routière sur le territoire, notamment en lien avec l’aménagement urbain et l’entretien du territoire, l’éducation et la sensibilisation, la qualité de vie, ainsi qu’à l’importance de l’implication citoyenne. Les Trifluviens ont aussi rappelé la nécessité de faire des analyses et des études dans ce dossier.

Le bilan fait également état de l’acceptabilité sociale de la démarche. «Le projet Vision zéro est vu comme une idéologie irréaliste qui exclut le facteur humain sur lequel il est impossible d’avoir un contrôle, il y a une inquiétude face au changement d’habitudes de vie (liées à la circulation) que Vision zéro pourrait engendrer, et l’approche ne peut fonctionner sans l’adhésion de l’implication des citoyens», est-il mentionné.

L’impact financier de Vision zéro a aussi été soulevé. Des participants ont émis la crainte de voir augmenter fortement le compte de taxes municipales, ainsi que le fait que cela pourrait aussi nuire au tourisme si l’on communique qu’une vitesse élevée de plus de 40 km/h est systématiquement punie d’une contravention.

Après avoir pris connaissance du bilan, le conseil municipal proposera une approche de sécurité routière articulée autour des besoins et des préoccupations citoyennes exprimées lors des consultations.

Leur réflexion sera rendue publique et déposée le 16 avril prochain, à l’occasion de la prochaine séance publique du conseil municipal. (M.E.B.A.)