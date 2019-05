Virée du maire: des parcours pour tous

La 29e édition de la Virée du maire se tiendra le 9 juin au parc portuaire. Il s’agira d’ailleurs d’une toute première participation à l’événement pour le nouveau maire de la ville, Jean Lamarche.

«J’ai eu mon premier permis de conduire à l’âge de 35 ans. Avant ça, j’étais toujours à vélo ou à pied, confie le premier magistrat. La Virée du maire est une belle façon de mettre en valeur l’activité physique, autant sur le plan familial que celui du transport actif. J’invite tous ceux qui en seraient à une première participation à y adhérer.»

En plus du traditionnel circuit de vélo de 30 km pour les familles, des parcours de course de 3 km, 5 km et 10 km sont offerts pour tous Par ailleurs, les enfants de 6 ans et moins pourront s’élancer à la course sur un parcours de 500 mètres. Les adeptes de marche pourront quant à eux se joindre au parcours de 5 km.

C’est David Bélanger, directeur général de la Caisse Desjardins de Trois-Rivières, qui assure la présidence d’honneur de la Virée du maire. Ce dernier a profité de la conférence de presse pour lancer le défi au maire Jean Lamarche de l’accompagner sur le parcours de 10 km.

«Sur place, on sera 70 employés, amis et enfants de Desjardins. C’est important pour nous, comme employeur, d’encourager l’activité physique et les saines habitudes de vie. On fera aussi tirer un vélo parmi les enfants inscrits», souligne M. Bélanger.

Au parc portuaire, on retrouvera également des jeux gonflables, du maquillage pour les enfants et de l’animation. Par ailleurs, entre 12h et 14h, le groupe Quintessence, formé d’élèves de l’école secondaire Les Pionniers, offrira une prestation musicale.

Les inscriptions doivent se faire avant le 4 juin à 22h au www.courirgtr.com. Aucune inscription ne sera possible sur place le jour de l’événement. Le coût est de 17$ pour les 14 ans et plus. L’activité est gratuite pour les jeunes de 13 ans et moins.

Aussi, le 1er juin, le Critérium mettant en vedette les cyclistes québécois de la relève prendra place dans les rues du centre-ville sous le coup de 14h.