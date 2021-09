Violence conjugale: une nouvelle ressource pour travailler en prévention

La Police de Trois-Rivières prend part à la mise en œuvre du projet de personnes ressources en violence conjugale du ministère de la Sécurité publique du Québec. Le rôle de ce nouvel agent sera de travailler en mode prévention.

En 2020, la Direction de la police de Trois-Rivières a recensé une hausse de 17,3% des infractions reliées à la violence conjugale, ce qui représente 446 événements par rapport à 380 en 2019.

« Nous avons une préoccupation constante en ce qui concerne la violence conjugale. Le rôle précis de cette nouvelle ressource est encore à bâtir, indique Luc Mongrain, sergent aux relations publiques et communautaires à la Direction de la police de Trois-Rivières. On va regarder notre offre de service, la logistique interne quand on reçoit un appel en lien avec de la violence conjugale, quels partenaires travaillent avec nous et les façons de bonifier ces partenariats, s’il y a des lacunes… L’agent travaillera aussi en collaboration avec les maisons d’hébergement et les autres partenaires pour améliorer notre offre de service. »

Les détails plus précis du rôle de cet agent seront mieux ciblés d’ici la mi-janvier.

Cela fait suite à l’annonce du gouvernement du Québec d’investir 222,9 millions $ sur cinq ans pour mettre en place des mesures prioritaires dans le but de prévenir la violence conjugale et les féminicides ainsi que pour assurer de manière concrète et efficace la sécurité des victimes. L’une des mesures identifiées est d’ajouter des effectifs en violence conjugale au sein des corps de police, des services correctionnels et du Directeur des poursuites criminelles et pénales.

La Direction de la police de Trois-Rivières obtient une subvention d’une durée de trois ans pour ce projet, renouvelable pour deux années supplémentaires. Le programme provincial permet une certaine flexibilité aux services de police afin d’adapter le projet à la réalité de leur ville.

Cette nouvelle ressource en prévention s’ajoute au projet XOX qui se déploie dans les écoles du territoire pour sensibiliser les jeunes à la violence conjugale et les différentes formes qu’elle prend.