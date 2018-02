Des vins de prestige à l’encan

Crédit photo : Photo archives

ÉVÉNEMENT. La Fondation du Musée québécois de culture populaire tiendra la 8e édition de l’Encan vins de prestige le 22 février.

Dès 17h30, un cocktail dînatoire et la dégustation de vins seront offerts aux participants. L’encan de vins débutera à 19h sous la direction de Me François Vigeant, commissaire priseur, et avec la description de Martin Lampron et Luc Soucy.

Au coût de 70 $, le billet pour assister à cet encan comprend le cocktail dînatoire, la dégustation de vins, ainsi que la participation à l’encan. Cela inclut aussi le stationnement à l’édifice Capitanal.

Réservation obligatoire auprès de Claudine Alarie 819-372 0406 poste 254, calarie@culturepop.qc.ca ou via lepointdevente.com