Vins de prestige à l’encan au profit de la Fondation du Musée POP

La Fondation du Musée POP présente la 10e édition de son encan de vins de prestige jusqu’au 26 mai dans une formule entièrement en ligne.

En nouveauté cette année, des forfaits avec hébergement s’ajoutent à la sélection de vins.

«La pandémie nous a obligé à revoir notre encan et en faire une version entièrement en ligne. Ce sont près d’une cinquantaine de lots de vins qui seront offerts. De plus, nous y avons ajouté des forfaits avec hébergement grâce à nos partenaires. Ce sera une 10e édition très spéciale et qui permettra à la Fondation de continuer à supporter la mission éducative et culturelle du Musée POP», souligne Jacques Picard, président de la Fondation du Musée POP.

L’encan de vins de prestige et forfaits hébergement se tient en ligne au www.macause.com/pop/encan La vente des produits alcoolisés est faite avec l’autorisation de la SAQ. Pour plus d’information : encanprestige.ca