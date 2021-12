Vingt-quatre organismes se partagent 90 000 $

Le Fonds d’aide des bingos de Trois-Rivières, en collaboration avec la Ville de Trois-Rivières, a distribué 90 000 $ à 24 organismes communautaires trifluviens. Ce montant permettra de soutenir des projets d’intervention liés aux jeunes, aux personnes vivant avec un handicap et aux personnes démunies.

Parmi ceux-ci, on compte celui du Service d’intégration au travail (SIT) avec son programme Prendre soin de nos héros. « C’est quelque chose qu’on a commencé quelques mois après le premier confinement, indique Geneviève Provost, directrice générale de l’organisme. On parle souvent des héros du milieu de la santé, mais nous avons aussi des héros dans nos organismes, des gens qui vont au front pour aider les autres dans ces temps difficiles. »

C’est pourquoi l’équipe du SIT a créé un programme pour venir en aide à ses employés. Des ateliers, des formations et des conférences sont offerts aux intervenants afin qu’eux aussi prennent soin d’eux.

« On veut les soutenir dans ce combat contre la COVID-19, précise Mme Provost. Ce sont des gens très dévoués pour les autres, ce serait facile de s’oublier. Grâce au Fonds d’aide des bingos, on est en mesure de poursuivre le projet. On offrira prochainement, entre autres, une formation sur la gestion du stress. »

L’Association de la fibromyalgie Mauricie/Centre-du-Québec fait également partie des organismes qui ont bénéficié d’une subvention. De son côté, l’argent servira à la tenue d’ateliers d’art-thérapie pour aider les personnes souffrant de douleurs chroniques. « Cela permettra aux participants d’apprendre des techniques pour exprimer et mieux gérer leurs émotions face à leur situation », explique Claudia Gomez de l’Association.

Rappelons que la collaboration entre la Ville de Trois-Rivières et le Fonds d’aide des bingos s’inscrit dans la tradition trifluvienne depuis près de 25 ans. Cette année, les sommes remises par le Fonds d’aide des bingos proviennent à parts égales, d’une contribution financière de la Ville de Trois-Rivières et d’une partie des profits générés par le Regroupement des bingos de Trois-Rivières.

Depuis la création du Fonds d’aide des bingos, en 1997, l’aide octroyée aux organismes totalise 5,8 M$. D’ailleurs, les organismes légalement constitués ayant leur siège social sur le territoire trifluvien ont jusqu’au 15 avril 2022 pour remplir une demande d’aide financière pour la prochaine remise qui aura lieu au printemps. Le formulaire est disponible en ligne au v3r.net.