Vincent Jourdenais se qualifie pour les Jeux olympiques

Si la présence aux prochains Jeux olympiques d’été est incertaine pour Laurence Vincent-Lapointe, la situation est tout autre pour Vincent Jourdenais qui a obtenu son laissez-passer pour Tokyo en canoë-kayak, dans la catégorie 1000 m – K2 – Masculin.

Le Canada a d’ailleurs ajouté deux équipages de kayak masculin sur la ligne de départ, hier. Brian Malfesi (Ridge Canoë Club) et Vincent Jourdenais (Club de Canoë-Kayak de Trois-Rivières) ont obtenu le meilleur classement aux Essais de l’équipe olympique et complèteront l’équipe de kayak composée de six hommes à Tokyo.

Mark De Jonge (Masqua Aquatic Club), Nick Matveev (Balmy Beach Canoë Club), Pierre-Luc Poulin (Lac-Beauport Canoë Club) et Simon McTavish (Mississauga Canoë Club) ont quant à eux obtenu leur place olympique en remportant les épreuves de qualification face à Brian Malfesi, Dominik Crête, Vincent Jourdenais et Laurent Lavigne dans une série de courses en deux étapes.

Rappelons que la Trifluvienne, Laurence Vincent-Lapointe, ne sait pas encore ce qui l’attend au calendrier au cours des prochains mois et n’aura d’autres choix que de patienter.

«Pour ce qui est du C-2, on a fait la demande d’avoir une place de plus, ce qu’on appelle un quota supplémentaire, pour pouvoir envoyer une athlète aux Jeux avec Katie (Vincent) en C-2. Je ne sais pas encore si nous allons compléter ou reprendre la deuxième course, mais pour le moment, je peux juste me préparer du mieux que je peux», avait-elle confié le mois dernier.