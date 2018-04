Vincent Godin à la conquête du Fjord-du-Saguenay

DÉFI. Le Fjord du Saguenay est un cours d’eau superbe, entouré de falaises magnifiques. Et depuis peu, il est devenu l’endroit de prédilection pour le nouveau défi de nage de Vincent Godin, jeune homme atteint de la dysphasie.

C’est d’ailleurs pour faire connaître ce trouble du langage que le Trifluvien s’offrira un troisième défi de nage majeur.

«Le trajet n’est pas encore officiel, mais je vais nager de La Baie, ou encore de Chicoutimi, jusqu’à Sainte-Rose-du-Nord. Il s’agit d’un petit défi, mais pour grande cause», confie-t-il d’entrée de jeu.

«J’ai toujours voulu nager dans le coin du Saguenay et je n’en ai pas eu l’occasion encore. Ça va être magnifique dans le Fjord avec un port de croisière à La Baie et c’est un endroit très montagneux.»

Le nouveau défi du jeune Godin devrait avoir lieu dans la première semaine du mois d’août. Il devra nager sur une distance de 30 kilomètres.

«Je veux continuer d’être porteur d’espoir à la cause. C’est ce qui me motive à me dépasser et à réaliser mes défis. Nous allons mobiliser les gens et la classe politique pour aider la cause le plus possible. J’ai même rencontré Alexandre Cloutier (Député de la circonscription de Lac-Saint-Jean) et il est prêt à participer à l’organisation de mon défi», explique-t-il.

«Avec l’appui de la classe politique, le message passe à un autre niveau et eux aussi seront sensibilisés à la cause. Oui, le défi est un dépassement de soi, mais je veux jouer un rôle d’ambassadeur. Ça me manquait un peu et mon dernier défi remonte à trois ans. La natation est un moyen idéal pour moi d’évacuer mon stress et mon anxiété.»

En guise de préparation, le jeune homme participe à trois, et parfois même quatre séances de nage par semaine. Idem pour ce qui est de l’entraînement en gymnase. L’eau du Fjord est particulièrement froide, mais il sera doté d’une combinaison nautique lui assurant chaleur et sécurité.

En 2015, il avait nagé de la Nouvelle-Écosse aux Îles de la Madeleine. Il devait également faire la traversée de la Floride aux Bahamas, mais le projet avait dû être annulé pour des raisons financières.

«Il n’y a rien de déterminé encore et j’ai beaucoup de choses à vérifier, mais j’ai encore un gros projet en tête. Je voudrais bien rallier deux pays dans un futur rapproché, mais on verra», conclut-il.

La dysphasie, c’est quoi?

La dysphasie est un trouble primaire du langage qui peut affecter la production des sons, la formation des mots, la construction des phrases et la façon de communiquer. Les personnes qui en sont atteintes en ressentent les effets sur les plans personnel, social, scolaire et professionnel.