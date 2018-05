La Ville déploie le service téléphonique 311

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie

SERVICE. La Ville de Trois-Rivières a inauguré, lundi, le service téléphonique 311. Le concept est simple : pour poser n’importe quelle question en lien avec la Ville, ses services ou ses activités, il suffira de composer le 311.

«Ça n’avait aucun sens! Il y avait 103 numéros de téléphone pour rejoindre les différents départements. Ça alourdissait le processus. Ça fait un an qu’on travaille sur l’implantation du service téléphonique 311. On est passé de quatre à six personnes à la centrale téléphonique pour répondre à ces appels. Ça donnera plus de liberté à chaque département», lance le maire de Trois-Rivières, Yves Lévesque.

Les préposés du guichet unique ont été formés pour saisir les requêtes de service et délivrer des informations d’ordre général, sur des sujets aussi variés que les heures d’ouverture des piscines, les règlements municipaux ou la période d’inscription au camp de jour.

Cette centralisation des appels permettra à la Ville d’améliorer sa prestation de services, de réduire le temps d’attente et d’intervenir plus rapidement.

La Ville reçoit en moyenne 80 000 appels par année. Plus de la moitié sont des demandes d’information auxquelles pourront maintenant répondre les six commis-téléphonistes. Ceux-ci sont mandatés pour répondre aux appels non urgents, mais aussi aux requêtes reçues par Internet et par courriel.

«Ça facilite le lien avec les citoyens, souligne Sylvie DesRoberts, chef du service des finances et de l’administration à la Ville de Trois-Rivières. D’autres villes ont déjà leur service 311. On a notamment visité les centrales téléphoniques de Brossard et de Gatineau pour s’en inspirer. Ce sont 13 directions qui ont basculé vers le 311.»

L’implantation du service aura coûté 95 000 $ à la Ville. Avec la mise en service du 311, Trois-Rivières souhaite avant tout simplifier l’accès à l’information.

Le conseiller municipal du district de La-Vérendrye, Dany Carpentier, se réjouit particulièrement de ce nouveau service. «Ça ouvre la porte à plus de transparence et à une meilleure transmission des informations. C’est d’offrir une proximité dans les services», commente-t-il.

La centrale téléphonique est ouverture du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h 30. Les heures seront prolongées durant l’été, soit de 7 h 30 à 17 h.

Une campagne promotionnelle en humour

Une campagne de publicité aux accents humoristiques sera lancée au cours des prochaines semaines pour faire la promotion de ce nouveau service qui s’ajoute à l’application mobile Trois-Rivières 311. C’est l’animateur et humoriste Jean-Claude Gélinas qui est en vedette de cette campagne.