La Villa du Jardin fleuri ravagée par les flammes

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie

FAIT DIVERS. La Villa du Jardin fleuri a été ravagée par les flammes ce matin dans le secteur Trois-Rivières Ouest. À l’heure actuelle, l’incendie est maîtrisé.

Les pompiers ont été appelés vers 4h sur les lieux.

«À notre arrivée, l’embrasement était généralisé. On parle d’une perte totale. Plus d’une cinquantaine de pompiers sont sur place depuis tôt ce matin», raconte Dany Cloutier, directeur à la Direction de la sécurité incendie et sécurité civile de la Ville de Trois-Rivières.

Quatre résidences ont été évacuées par mesure préventive puisque la fumée se dirigeait dans cette direction.

Le réveil a été difficile pour plusieurs citoyens du secteur, dont la conseillère municipale du district Chavigny, Maryse Bellemare.

«Par chance, il n’y avait personne à l’intérieur. Dans les circonstances, c’est quand même réconfortant. Avant d’être une résidence pour personnes âgées, le bâtiment abritait un motel. Pour moi, ce bâtiment a toujours existé. C’est triste de voir disparaître une partie du quartier de cette façon-là», confie Mme Bellemare.

Cet incendie a également entraîné la fermeture de l’école Chavigny pour la journée, ainsi que la fermeture d’un tronçon de la rue Notre-Dame Ouest, entre le Centre d’occasion Le Prix du Gros et l’école Chavigny.

Il est encore trop tôt pour émettre une hypothèse sur la cause de ce brasier. La Direction de la sécurité incendie et sécurité civile poursuivra son enquête.

Rappelons que la Villa du Jardin fleuri avait dû fermer ses portes le 31 octobre 2017 puisque le permis de l’établissement avait été révoqué par le CIUSSS.