Vidéotron s’approprie le nom du Colisée et la diffusion des matchs des Lions

C’est maintenant confirmé, le président et Chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, était de passage à Trois-Rivières pour annoncer que le tout nouveau colisée s’appellera le Colisée Vidéotron. De plus, TVA Sports entend faire rayonner l’équipe des Lions de Trois-Rivières à travers tout le Québec, notamment en diffusant 25 parties de saison régulière, en plus de séries éliminatoires.

Les modalités financières n’ont pas été dévoilées, ni par les Lions, ni par Québecor. Il s’agit d’une entente entre les deux parties, ce qui n’implique pas la Ville de Trois-Rivières. Cette dernière n’est tout de même pas en reste puisque son association avec les Lions lui rapportera tout près de 400 000$ par année. L’entente entre Québecor et les Lions est d’une durée de 5 ans.

« C’est une journée historique pour nous! Même si nous n’avons pas encore joué de match de hockey, c’est notre première grosse victoire », a lancé Mark Weightman, président et Chef de la direction des Lions de Trois-Rivières. « Notre objectif a toujours été d’offrir au plus grand nombre de Québécois possible de poursuivre leur rêve et leur carrière de hockeyeur, vers les Canadiens de Montréal. Notre objectif hors glace est aussi de faire rayonner le Québec et aujourd’hui, on parle d’une association entre deux grosses entreprises québécoises. »

« On annonce aujourd’hui un tour du chapeau avec le nom du colisée, la diffusion des matchs à TVA Sports et notre mission de faire rayonner l’équipe partout en province », a pour sa part lancé M. Péladeau. « Trois-Rivières, c’est toujours particulier et c’est ici que le Québec industriel s’est construit avec, entre autres, les industries de pâtes et papier. On est fier de s’associer à cette équipe de hockey, la seule formation du Québec dans la East coast hockey league (ECHL). »

Le premier match local des Lions aura lieu le jeudi 21 octobre, dès 19h, alors que les Growlers de Newfoundland seront en visite. La rencontre sera diffusée sur les ondes de TVA Sports. Justine St-Martin sera à l’animation, tandis que Sébastien Goulet et Alexandre Picard s’occuperont de la description et de l’analyse des matchs.

« C’est une très belle journée pour Trois-Rivières. Marc Weightman et Marc-André Bergeron m’ont promis les meilleurs joueurs du Québec, mais aujourd’hui, ils m’ont vraiment surpris en allant chercher « P.K. » Péladeau (en référence à P.K. Subban). Le partenariat avec Québecor se veut une marque de crédibilité pour les Lions et pour Trois-Rivières. Les Lions sont en train de s’installer comme un produit d’excellence et ça, ça part toujours d’en haut, jusqu’au bas (de l’organigramme) », a conclu le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche.