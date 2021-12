Victoire en surtemps: les Lions terminent le voyage sur une bonne note

Les Lions de Trois-Rivières mettaient fin à une séquence de six matchs sur la route, toujours en direct de Terre-Neuve, face aux Growlers. Le défenseur Mathieu Brodeur a joué les héros à la toute fin de la période de prolongation, procurant une victoire de 5 à 4 aux Lions.

Comme ce fut le cas lors du premier affrontement, les deux équipes n’ont pas su trouver le fond du filet en première période. Philippe Desrosiers a repoussé les 11 tirs dirigés vers lui du côté des Lions, tandis qu’Evan Cormier en arrêtait 8.

Les Growlers ont montré des dents au deuxième tiers avec 17 tirs au compteur, mais ce sont les Lions qui vont rentrer au vestiaire avec l’avantage 3 à 2.

Nicolas Larrivière a d’abord ouvert la marque pour Trois-Rivières à la 58e seconde, mais Riley McCourt va répliquer trois minutes plus tard pour les locaux.

Tout comme hier, les Lions ont ensuite frappé rapidement. Louis-Philippe Denis va donner l’avance aux siens 2 à 1, avant que le capitaine Cedric Montminy ne marque lui aussi, 27 secondes plus tard, pour doubler l’avance de la formation trifluvienne.

Or, le meilleur joueur des Growlers, Zach O’Brien, va battre Desrosiers avant que tout ce beau monde ne retraite au vestiaire, réduisant l’écart 3 à 2.

En troisième période, Terre-Neuve a complété sa remontée alors qu’ils évoluaient en supériorité numérique. C’est Todd Skirving qui s’est occupé de ramener les deux formations la case de départ.

On connaît les Lions coriaces et encore une fois, ils n’allaient pas baisser les bras. Anthony Nellis est revenu donner les devants aux visiteurs, 4 à 3, complétant la manœuvre d’Olivier Galipeau et d’Alexis D’aoust.

Les Growlers vont à nouveau profiter d’une supériorité numérique en fin de match pour créer l’égalité 4 à 4, courtoisie de Ty Pelton-Byce.

Alors qu’on se dirigeait vers les tirs de barrage, le défenseur Mathieu Brodeur va semer l’hystérie sur le banc des Lions en battant Cormier avec 14 secondes à écouler en surtemps.

Desrosiers a encore une fois brillé à plusieurs reprises, terminant sa soirée de travail avec 38 arrêts.

Les Lions pourront enfin rentrer à Trois-Rivières après avoir disputé six matchs sur la route (5 gains et 1 revers). Les Mariners du Maine seront en visite mercredi, vendredi et samedi.