Victoire des Aigles en lever de rideau

Une bonne foule avait défié Dame Nature à l’occasion du match d’ouverture de la saison 2019 des Aigles de Trois-Rivières. Les Capitales de Québec se sont butés à un Kevin McNorton en grande forme avant d’effectuer une remontée, mais en vain. Trois-Rivières l’a emporté 9 à 4.

«J’ai aimé comment mon attaque s’est comportée ce soir et surtout, j’ai aimé comment mon attaque a répondu après les 4 points des Capitales», a lancé un TJ Stanton très souriant.

«Kevin (McNorton) ne pouvait pas faire 95 lancers en début de saison comme ça et avec une telle température. En juillet, s’eût été différent. Il a été très bon ce soir.»

Les Capitales ont menacé dès les premiers instants de la rencontre. Tyson Gillies s’est retrouvé sauf sur une erreur, tandis que TJ White était ensuite atteint par le lanceur partant des Aigles, Kevin McNorton. Les visiteurs n’ont pas eu en protifer.

À leur premier tour au bâton, Trois-Rivières a vu Taylor Brennan frappé dans un double jeu. Tucker Nathans et Michael Suchy ont ensuite avec chacun coup de circuit face au partant Arik Sikula, Nathans dans la droite et Suchy dans la gauche.

Les locaux pensaient bien ajouter à leur avance en fin de 3e manche, mais Taylor Brennan s’est fait retirer au marbre grâce à un excellent relais de Kody Ruedisili.

Sikula s’est retrouvé dans l’eau chaude à la manche suivante alors qu’il a rempli les buts avec un seul retrait au tableau… pour Taylor Brennan! Un mauvais lancer a permis au Trifluvien Raphaël Gladu (auteur de son premier coup sûr en carrière) de croiser la plaque. Voilà qui ouvrirait la porte aux Capitales pour offrir une passe gratuite au joueur le plus utile de la Ligue Can-Am en 2018.

La soirée de travail de Sikula prenait alors fin. Nathans a accueilli le nouveau releveur Johnathan De Marte avec un ballon-sacrifice. Trois-Rivières menait alors 4 à 0 après 4 manches de jeu.

Le grand partant à chevelure blonde aura complété sa soirée en accordant un seul coup sûr en 5 manches, liquidant au passage 5 frappeurs sur des prises.

Le réveil…

Les Capitales ont profité de nombreux buts sur balles pour revenir de l’arrière en 7e manche. Ils ont marqué leurs deux premiers points grâce à deux passes gratuites avec les buts tous occupés. Andrew Godbold a ensuite enchaîné avec un simple bon pour deux points et l’égalité était créée.

Les locaux se sont aussitôt remis à la tâche à leur retour au bâton. Gladu est venu frapper un simple opportun, poussant ainsi son coureur au 3e but alors qu’il n’y avait aucun retrait.

Anthony Hermelyn a ensuite profité du voltigeur de centre un peu trop rapproché pour lui frapper une balle au-dessus de la tête, redonnant l’avance aux Aigles 6 à 4. Taylor Brennan a ensuite produit le 7e point des Trifluviens avec un simple dans la gauche. Suchy est revenu à la charge avec son deuxième produit de la rencontre, redonnant une priorité de 4 points aux Aigles.

«Hermelyn est un frappeur de talent et pour un receveur, c’est plus difficile, car sa position est à genoux et on a besoin de force dans nos jambes pour frapper. Il aura un gros impact encore», a ajouté Stanton à propos de son receveur.

«Je suis vraiment content pour Gladu et ce n’est pas évident de jouer comme frappeur désigné. Après son premier coup sûr, on a senti la libération. Il a très bien géré la pression ce soir.»

La série de 4 matchs reprendra de plus belle dès samedi sur le coup de 14h05.