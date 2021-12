Victimes ou témoins recherchés

Les enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières sont à la recherche de victimes potentielles ou de témoins en lien avec l’arrestation de Christian Byiringiro. Ce dernier fut arrêté vendredi dernier, par les patrouilleurs de Trois-Rivières à la suite d’une plainte de harcèlement par une jeune femme, le tout s’étant déroulé un peu plus tôt au Centre Les Rivières.

Cet homme se promène dans les lieux publics et il aborde les jeunes femmes. Il se présente en disant qu’il vient de Montréal, qu’il est à Trois-Rivières depuis seulement un mois et qu’il cherche à se faire des amis.

Tout en discutant, il devient vite entreprenant. Il cherche alors à toucher les fesses et les hanches des jeunes femmes, à se coller sur elles et il veut les embrasser.

Depuis le début du mois de décembre, quatre plaintes similaires ont été rapportées à la police de Trois-Rivières. Ces événements se sont passés au Cégep de Trois-Rivières, au Centre Les Rivières, au Collège Laflèche et dans un abribus de la STTR.

Christian Byiringiro est un homme noir de 24 ans, mesure 1 m 73 et pèse 70 kg, a les cheveux noirs et les yeux bruns. Lors des événements, M. Byiringiro portait un manteau brun-beige, avec l’inscription » Supreme » en blanc au dos du manteau, ainsi qu’un écusson en noir et blanc au niveau de sa manche droite.

Il a comparu le 10 décembre dernier au Palais de justice de Trois-Rivières sous une accusation de voies de fait.

Il y a déjà cinq victimes qui ont porté plainte, mais les enquêteurs de Trois-Rivières ont des raisons de croire que Christian Byiringiro aurait pu agresser d’autres jeunes femmes.

Toute personne qui aurait été victime de cet homme ou qui aurait des informations à transmettre est invitée à communiquer avec l’enquêteur Éric Clément au 819 691-2929 poste 3477.