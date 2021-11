Victimes de fraude recherchées

Les enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières lancent un appel à la population dans le but d’identifier des victimes de fraudes en lien avec des appels téléphoniques provenant de faux représentants d’institutions financières.

Le 12 novembre dernier, des suspects auraient contacté deux dames de Trois-Rivières en prétextant que des transactions frauduleuses reliées à leurs cartes bancaires respectives avaient été observées dans une autre ville. Dans le but de sécuriser les victimes, les faux représentants demandent à confirmer verbalement leurs numéros de carte et leur mentionnent de placer celles-ci dans une enveloppe avec le NIP. De cette façon, ils ne seront pas facturés pour les transactions frauduleuses. Ils demandent de déposer l’enveloppe dans la boîte aux lettres et mentionnent qu’un représentant est en route pour les récupérer et qu’ils recevront rapidement de nouvelles cartes.

Une des victimes ayant flairé l’arnaque a rapidement contacté un membre de sa famille et celui-ci a contacté les policiers à son tour. Lorsque ceux-ci sont arrivés à la résidence du secteur de Trois-Rivières-Ouest, ils ont procédé à l’arrestation d’un suspect, un homme de 27 ans, qui était toujours sur les lieux et qui venait récupérer les cartes. Celui-ci fut transporté au Quartier général et rencontré par les enquêteurs. Il a comparu par visioconférence et est demeuré détenu. Il reviendra à la cour le 17 novembre pour une enquête sur remise en liberté.

Les enquêteurs demandent aux personnes qui auraient été victimes de ce stratagème et qui auraient aperçu le suspect à leur domicile, de bien vouloir contacter l’enquêteur Nicolas Larouche, à la Direction de la police de Trois-Rivières au (819) 691-2929 # 3283. Les enquêteurs tiennent à rappeler qu’en aucun temps les institutions financières ne demanderont à leurs clients de déposer leurs cartes bancaires dans une boîte aux lettres.