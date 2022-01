Victime de la pénurie de places en garderie, elle démarre son entreprise

Comme bien des parents, Marie-Pier Bellemare n’a pas réussi à trouver une place en garderie pour son enfant. Afin d’être en mesure de recommencer à travailler, elle a choisi de se lancer en affaires. Ainsi, elle arrive à concilier le travail et la famille.

Il faut dire que l’idée de faire le saut en entrepreneuriat lui trottait dans la tête depuis déjà un bon moment, elle qui cumule douze ans d’expérience comme esthéticienne. « Avec l’achat de la maison l’été dernier et l’impasse dans laquelle on était avec les garderies, ma décision s’est accélérée, raconte-t-elle. Comme bien des mamans, je n’ai pas le loisir de rester à la maison. Je devais retourner travailler. »

Voilà pourquoi elle a décidé de tirer avantage de la situation en se tournant vers l’entrepreneuriat. « On a aménagé une pièce de la maison dans laquelle je peux recevoir confortablement mes clientes, indique Mme Bellemare. Ça demande une réorganisation complète de l’horaire, mais au final, c’est plus facile de concilier travail et famille comme ça. »

« Mon conjoint a lui aussi un horaire atypique, ce qui fait en sorte que je peux recevoir des clientes de jour comme de soir, dépendamment des jours, renchérit cette dernière. C’est moins contraignant. Je dirais que cette flexibilité de l’horaire est le gros avantage d’être travailleuse autonome. Ce n’est pas parfait, mais c’est ce qu’il y a de mieux compte tenu des circonstances. »

Détente et douceur pour les femmes

Avec son entreprise, Marie-Pier Bellemare souhaite offrir un moment de détente pour les mamans qui en ont beaucoup sur les épaules en ces temps difficiles marqués par la pandémie et la pénurie de places en garderie.

« Comme mes heures d’ouverture sont plus élargies, je n’ai pas besoin de comprimer l’horaire et de presser mes clientes. Le rythme est plus doux pour tout le monde, plus en adéquation avec mes valeurs », soutient-elle.

Quant aux produits qu’elle utilise, l’entrepreneure a choisi de s’associer à une entreprise québécoise sans cruauté animale et respectueuse de l’environnement. Les services offerts sont l’épilation à la cire et au sucre ainsi que les soins du visage. Les demandes de rendez-vous peuvent être faites sur la page Facebook « Marie-Pier Bellemare esthéticienne » ou encore via le compte Instagram de l’entreprise.