Victime d’abus sexuel, il reprend le contrôle de sa vie à 52 ans

Crédit photo : Photo Deposit

ENTREVUE. C’est à l’âge de 14 ans que Luc a vécu sa première agression sexuelle. Il gardait le garçon de son frère lorsqu’un soir, son fraternel s’est rué sur lui afin de le prendre de force.

Dépression, thérapies, difficulté à entrer en contact avec autrui: les conséquences des actes de l’agresseur ont longtemps hanté son quotidien. Témoignage d’un survivant qui a su se relever malgré les coups durs.

Pendant une nuit de verglas, Luc gardait le fils de son frère. Le jeune homme avait posé un matelas attenant sur lequel il pouvait dormir afin de bien surveiller l’enfant. Lorsque son frère est revenu de sa sortie, il s’est rendu dans la chambre des deux garçons. Quand Luc s’est réveillé, son frère était sur lui. Paniqué, il a essayé de le repousser en vain.

«J’ai eu un moment de panique et de non-compréhension de ce qui se passait. Je suis tombé dans un rêve. J’ai attendu que tout soit fini», confie Luc d’un ton machinal.

Le mal était fait. «Dès la première fois, il avait signé mon arrêt de mort», certifie la victime.

Le lendemain, son frère devait le reconduire chez ses parents. Lors du voyage en voiture, l’agresseur a tout de suite établi une ambiance d’excuses. Apparemment, il était intoxiqué, étant sous l’effet de l’alcool ou d’une drogue quelconque.

Les remords de l’agresseur n’ont été que de passage puisqu’une seconde agression s’est produite. «Lors de la deuxième fois, j’ai figé comme la première. C’est là que tout est devenu confus parce que les excuses qu’il m’avait faites ne tenaient plus. J’étais pris avec la culpabilité et à chercher ce que je faisais pour qu’il fasse ça. Ce que j’ai provoqué pour que je l’attire…», avoue l’homme de 53 ans.

Le cycle d’agressions sexuelles a duré quatre ans. Au début, c’était comme le jeu du chat et de la souris, affirme-t-il. «Après, j’étais tellement soumis à lui qu’il faisait juste claquer des doigts et j’étais disponible», poursuit-il le souffle court.

Selon ses souvenirs, Luc a été abusé à centaine de reprises. «D’une fois à l’autre, j’ai toujours gardé l’espoir que ça s’arrête, mais ça ne s’arrêtait pas», s’attriste-t-il.

Se débarrasser de l’agresseur

Luc était incapable de se défaire de l’emprise de son agresseur. Rendu à l’âge de majorité, il a eu le courage d’aller chercher de l’aide. «Je me disais que ça n’avait pas d’allure d’avoir 18 ans et qu’il m’abuse encore. J’ai vu un psychologue durant trois mois. Avec lui, j’ai réussi à mettre fin à l’abus», admet-il.

Dès qu’il a commencé à s’affirmer et à mettre ses limites, l’agresseur a pris ses distances. D’une part, la victime était rassurée car les liens avaient enfin été coupés. D’autre part, son traumatisme n’avait pas été guéri pour autant et laissait encore des séquelles.

Luc a fait plusieurs thérapies individuelles afin de se débarrasser du sentiment de honte qui l’assaillait, mais il sentait faire face à un mur à cause de l’incompréhension des professionnels.

Pour eux, c’était impensable qu’un homme soit victime d’agression sexuelle. Ainsi, ils n’étaient pas outillés pour encadrer un patient masculin ayant vécu un tel choc.

«Même lors de la dernière (thérapie) en 2011, j’ai pris la peine de choisir un jeune psychologue qui sortait de l’école en me disant que ça allait marcher, mais non», souligne Luc.

La victime était donc laissée à elle-même, confrontée à ses démons.

Vivre après la tempête

À cause du bouleversement vécu, Luc éprouvait des problèmes dans plusieurs sphères de sa vie. Entre autres, il était impossible pour lui d’entrer en contact avec de nouvelles personnes. «Quand j’ai eu mon premier appartement, je suis tombé en mode <@Ri>bunker<@$p>. C’était mon lieu de protection, amène Luc. Je rencontrais le monde dans les bars, mais quand il arrivait le temps de venir chez nous, c’était impensable.»

Il avait de la difficulté à fonctionner dans un contexte social, familial et de travail. «J’avais une image de moi complètement noire. J’étais mauvais partout. Alors, un moment donné, j’ai planté», révèle l’homme qui a vécu une dépression profonde à l’âge de 29 ans.

Face à cette grande détresse, Luc a fait une tentative de suicide. Il fut hospitalisé à la suite d’ingestion d’une dose élevée de médicaments. Cet épisode fut marquant pour lui. En survivant à cette tentative, l’homme s’est prouvé à lui-même qu’il avait droit à la vie. «Je n’étais pas mort, donc je n’avais pas de raison de mourir», appuie-t-il.

Son médecin lui a donné la motivation de se battre à nouveau. «C’est la première personne qui m’a cru dans mon cheminement. J’étais pour la première fois de ma vie une personne. Je n’étais pas un objet», se remémore-t-il.

L’instinct de survie est revenu par lui-même et la vie a repris son cours.

***

Emphase: une aide précieuse

ENTREVUE. L’année dernière, Luc a été la proie d’une bactérie qui l’a rendu très malade. Il a dû subir une série d’injections. À la suite de ses traitements, des vaccins complémentaires étaient nécessaires. Dans la salle d’attente du CLSC, il est tombé sur une affiche de l’organisme Emphase. Sans hésiter, il a appelé.

«Quand je suis arrivé à Emphase la première fois, c’était pour mourir en paix. J’étais très serein à l’idée de mourir parce qu’enfin la vie était finie. Mais aujourd’hui, j’ai complètement le langage inverse: enfin la vie continue! Je suis passé d’un extrême à l’autre», soutient-il avec conviction.

Dans les débuts, Luc ne s’attendait pas à s’engager dans un processus de dix semaines. Il était même réfractaire face à cette méthode. Pourtant, son passage l’a métamorphosé. Toute sa vie, l’homme avait enfoui son traumatisme afin de s’en éloigner. Avec Emphase, il a dû «sortir le coffre aux trésors et le vider».

Le fait de se retrouver au centre d’un groupe d’entraide a été très bénéfique pour lui. Enfin, il se rassemblait avec des hommes qui parlaient un langage semblable au sien. «Avec Emphase, ça m’a permis de tout remettre dans le bon contexte, mais à la bonne place. Ç’a été de passer de victime à être humain à part entière dans la société», rapporte-t-il.

C’est grâce aux services de l’organisme que Luc a pu reprendre le pouvoir sur sa vie. «Enfin je peux dire que je me suis libéré. Je peux dire à n’importe qui n’importe quand que j’ai été victime. Je suis un survivant et j’en suis fier. J’ai vécu un tsunami dans ma vie, mais j’ai survécu et c’est positif», concède Luc avec ferveur.

Le retour du balancier

Maintenant, Luc est en paix avec son passé. Il a remis la honte et la culpabilité dans le camp de son agresseur en poursuivant ce dernier en justice. Les procédures sont en cours depuis décembre dernier.

Après avoir fait Emphase I, Luc a pris la décision de continuer son cheminement en effectuant Emphase II. Mensuellement, il participe aux cafés-rencontres pour rester en contact avec ses comparses. Aussi, il s’implique dans la cause en siégeant au conseil d’administration de l’organisme.

Le quinquagénaire souhaite passer à l’action pour faire entendre la voix des victimes masculines. S’il peut aider au moins une personne avec son histoire, pour lui, c’est mission accomplie.

«Ce qu’on vit présentement, c’est ce que les femmes ont vécu il y a 30 ans. Sauf que c’est juste la partie du sexe et de l’identité qui a changé, évoque Luc. Aujourd’hui, il n’est plus question d’excuse quand un homme agresse une femme. Moi, je dis que d’ici cinq à dix ans, il n’y aura plus d’excuse pour qu’un homme agresse un homme à cause du travail qui a été fait par les femmes», conclut-il.