Versom VR à la conquête de nouveaux marchés

L’entreprise trifluvienne Versom VR propose aux entrepreneurs d’utiliser la réalité virtuelle pour accroître leur visibilité, faciliter le recrutement et sauver du temps.

Depuis le début de la pandémie, l’entreprise trifluvienne fait affaire avec des propriétaires de chalets locatifs et des institutions scolaires. Elle aimerait maintenant développer de nouveaux marchés dans le domaine commercial, en tourisme et en santé-sécurité au travail.

Ce que Versom VR offre, c’est la visite immersive d’un lieu. On peut ainsi voir un endroit sous tous ses angles et le découvrir comme si on y était, mais à partir d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un téléphone.

« Les gens sont en immersion le temps qu’ils veulent, précise le vice-président au développement des affaires chez Versom VR, Pierre Bouchard. On peut même intégrer des vidéos. Par exemple, on fait une visite d’un lieu et, quand on arrive dans une pièce, une personne nous parle de quelque chose pendant un certain temps. C’est une nouvelle approche, une nouvelle expérience pour le client. »

L’entreprise, située sur le site de Trois-Rivières sur Saint-Laurent, a notamment travaillé, l’an dernier, avec l’Institut secondaire Keranna, alors que les visites des lieux en présentiel n’étaient plus possibles en raison du contexte de pandémie. Versom VR a également réalisé des visites virtuelles 3D dans le secteur immobilier, dans le secteur commercial ou encore en hébergement touristique.

« On en faisait déjà un peu avant la pandémie, mais depuis, les demandes ont explosé, remarque M. Bouchard. Les possibilités sont infinies et on pense que c’est le bon moment pour les entreprises pour innover. »

« Le contexte actuel fait en sorte qu’on ne peut pas toujours réunir plusieurs personnes au même endroit, renchérit le président de Versom VR, Yannick Tremblay. L’entreprise qui fait visiter ses installations virtuellement gagne temps et argent. Elle peut aussi rejoindre beaucoup plus de personnes, des gens de partout. Il n’y a plus de frontières avec cette technologie. »

C’est pourquoi Versom VR veut mettre à profit son expertise auprès des entreprises qui doivent offrir de la formation en santé et sécurité au travail. « On peut faire visiter des lieux en immersion virtuelle et intégrer à ça un questionnaire interactif pour valider les notions apprises », soutient M. Bouchard.

Travail et tourisme

De plus, les partenaires d’affaires souhaitent travailler avec des entreprises comme Marmen pour faciliter le recrutement de la main-d’oeuvre et des propriétaires d’espaces commerciaux pour la recherche de locataires.

« Dans le domaine touristique, on a réalisé plusieurs visites immersives de chalets locatifs. On a des clients notamment à Shawinigan et Saint-Roch-de-Mékinac », mentionne M. Tremblay.

Prochainement, le duo aimerait utiliser des images captées par drone pour faire des visites virtuelles de vignobles et de stations de ski.