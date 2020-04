Vers une saison raccourcie dans la Ligue Frontier?

Avec la fermeture de la frontière avec les États-Unis pour les voyages non essentiels et les mesures de confinement annoncées par le gouvernement du Québec, l’organisation des Aigles de Trois-Rivières poursuit ses efforts pour préparer la saison comme si elle devait commencer à la date prévue, soit à la mi-mai, bien qu’on puisse s’attendre à une saison raccourcie dans la Ligue Frontier.

«Au niveau de la ligue, on tient des rencontres depuis deux semaines. On fait comme si on partait à la date prévue pour être prêt à temps. On suit un peu ce que fait la Ligue majeure de baseball. Il y a encore une marge de manœuvre, mais on planche aussi sur un plan pour voir à quel point la saison pourrait être raccourcie. On a bon espoir que tous les propriétaires des équipes de la ligue seront ouverts à jouer une saison raccourcie au besoin», explique le directeur général des Aigles de Trois-Rivières, René Martin.

La Ligue Frontier vit également une situation particulière dans la mesure où trois clubs de la ligue, soit les Boulders de Rockland, les Miners de Sussex et les Jackals du New Jersey, se retrouvent dans l’état de New York qui est particulièrement touché par le coronavirus en ce moment.

Par ailleurs, la fermeture des frontières et des ambassades compliquent la venue de Juan Kelly et d’Alberth Martinez. Les Aigles étaient en avance de six semaines pour remplir les documents nécessaires aux permis de travail des deux joueurs, mais l’organisation s’est fait couper l’herbe sous le pied lorsque l’ambassade a fermé ses portes au public en raison du coronavirus, retardant le processus.

«Les papiers étaient prêts. La situation est vraiment problématique pour nos joueurs qui sont à l’extérieur des États-Unis. Il faudra voir ce qui arrive, aussi, si la frontière avec les États-Unis reste barrée plus longtemps», note le directeur général.

Il n’empêche que le contexte actuel tombe particulièrement mal pour les Aigles. Après quelques déboires sur le plan financier, l’organisation était allée chercher 20 000$ en financement participatif par le biais de la plateforme La Ruche. La Ville avait également accordé une aide financière de 50 000$ pour cette première année des Aigles dans la Ligue Frontier.

«Ça tombe mal. C’est l’enfer. On avait un beau momentum depuis quelques mois, lance René Martin. On a vendu beaucoup d’abonnements de saison et on a pu aller chercher beaucoup de nouvelles commandites. En même temps, même si ça repartait comme prévu en mai, sans deux de nos meilleurs joueurs, ce serait difficile. Notre but, c’est de sauver les Aigles. En ce moment, on est dans le néant comme tout le monde, mais de notre côté, on fait tout pour avoir une saison de baseball. Les gens auront besoin de divertissement aussi cet été.»

Une partie des employés de l’organisation a été mise à pied temporairement en attendant de suivre l’évolution de la situation. «La majorité de l’équipe est signée, mais on a mis nos promotions sur la glace. Il fallait aussi commander les t-shirts, mais on a encore un peu de temps devant nous. On veut faire attention, d’autant plus qu’il y a de l’argent public là-dedans aussi», rappelle-t-il.

«De notre côté, on s’assure que les joueurs demeurent motivés à l’entraînement afin qu’ils soient prêts à donner un bon spectacle cet été. Dans tout ce qu’on peut contrôler, on veut s’assurer d’avoir une saison de baseball. Mais on pense beaucoup à tout le monde. On a hâte de pouvoir offrir de beaux rassemblements au stade lorsque la pandémie sera derrière nous», conclut-il.