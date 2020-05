Vers une réouverture des golfs imminente?

SPORT. L’équipe de direction de Golf Mauricie travaille de pair avec Golf Québec et Golf Canada en attendant d’obtenir l’absolution pour lancer ses activités. Malgré que les terrains demeurent fermés et inaccessibles à la clientèle, quelques messages récemment véhiculés par les autorités sanitaires et gouvernementales font croire à une possible reprise des activités.

En effet, les gouvernements travaillent ardemment sur des plans de reprise de l’activité économique dans la mesure où les réouvertures ne mettent pas en péril les efforts actuellement déployés à contenir les impacts de la COVID-19 sur la société. Le golf est certainement favorisé dans ce contexte.

«S’il y a un sport où c’est facile de garder les joueurs à six pieds de distance, c’est bien le nôtre», lance René Béland, président de Golf Mauricie. «Nos golfs sont prêts et ils ont pris plusieurs mesures. Il n’y a plus de lave-balles sur les départs, plus de toilettes sur les parcours et il y a une méthode pour ramasser les balles sur les verts sans mettre la main dans le trou.»

«Nous avons créé une table de concertation avec les différentes parties prenantes de l’industrie du golf qui a pour objectifs de proposer des solutions et un cadre sécuritaire qui permettront l’ouverture des différents parcours partout au Québec. On n’est pas vraiment en retard pour le moment puisque la neige vient de fondre. De notre côté, on organise une quinzaine de tournois par été et notre première activité est prévue pour le 25 mai. On termine à la fin du mois de septembre.»

Golf Mauricie a pris conscience que certaines pétitions circulent actuellement sur les différents réseaux sociaux demandant notamment au gouvernement du Québec de «permettre aux terrains de golf du Québec de pouvoir ouvrir durant la pandémie de COVID-19». Bien qu’il appartienne à tout un chacun de décider de signer ces pétitions ou non, Golf Mauricie est d’avis que ces dernières ne sont pas nécessaires et qu’elles pourraient même causer un préjudice sur les activités de négociation en cours entre les parties.

Rappelons que les boutiques sont considérées comme des commerces de détails et qu’elles peuvent ouvrir dès cette semaine.

Conséquences sur les activités

Bien qu’il soit impossible de prédire la suite des événements liés à la pandémie actuelle, Golf Mauricie rendra et communiquera ses décisions sur la tenue des événements de son calendrier de façon «ponctuelle» à l’approche de la date prévue des différents événements et selon les directives de la Santé publique en vigueur à ce moment et en tenant compte des informations disponibles.

En effet, elle n’annoncera aucune annulation ou report de façon hâtive et tient à rassurer ses partenaires et ses compétiteurs sur le fait qu’elle tente de protéger les activités actuellement prévues au calendrier. Golf Mauricie impliquera ses partenaires et clubs hôtes pour évaluer la situation, à l’approche d’un événement, en vue de rendre une décision concertée.

Outre les activités d’initiation du mois d’avril 2020 qui sont officiellement annulées, Golf Mauricie confirme que les autres événements prévus au calendrier demeurent inchangés. Pour consulter le calendrier complet des activités de Golf Mauricie, veuillez visiter le golfmauricie.com/tous-les-evenements.