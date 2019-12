Vers une première Politique jeunesse

La Ville de Trois-Rivières se dotera prochainement d’une première Politique jeunesse. Afin que les actions qui en découleront soient collées sur la réalité des jeunes d’aujourd’hui, une vaste consultation se déroule jusqu’à la fin du mois de février auprès des jeunes de 12 à 35 ans de Trois-Rivières.

Un sondage en ligne est disponible sur le site Internet de la ville au www.v3r.net afin de dresser le portrait des préoccupations des jeunes sur le territoire. Par ailleurs, des intervenants iront à leur rencontre dans divers lieux identifiés, dont les centres commerciaux, les cinémas, les maisons des jeunes et les arénas.

Plusieurs enjeux ont été ciblés dans le cadre de cette vaste consultation : technologie, emploi, arts et culture, sport, transport, environnement, bénévolat, démocratie, sécurité et vie de quartier.

«Trois-Rivières a besoin de penser davantage aux jeunes. On entend souvent qu’ils sont notre avenir, mais ils sont aussi notre présent. Je souhaite que Trois-Rivières soit un peu plus jeune et orientée vers leurs préoccupations. Cette politique influencera l’ensemble des décisions ville», souligne Dany Carpentier, conseiller municipal du district de La-Vérendrye.

Cette initiative fait notamment suite au dévoilement des résultats du sondage «Ma voix compte» du Carrefour Jeunesse Emploi (CJE) de Trois-Rivières, il y a environ un an et demi. Le tout avait été présenté au directeur des loisirs de l’époque. C’est par la suite que le comité sur la Politique jeunesse s’est formé.

«On veut que les jeunes se développent et que la Politique soit collée à leur réalité. Le sondage est particulièrement qualitatif, de sorte qu’on aura beaucoup d’analyse à faire», souligne Sébastien Morin, directeur du CJE Trois-Rivières.

Les résultats de la consultation serviront de base à l’élaboration de la Politique jeunesse, à laquelle prennent part une quinzaine d’organismes du territoire. M. Carpentier espère que la Politique puisse être mise en place dès l’automne 2020.