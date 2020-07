Vers une équipe de la East Coast League au nouveau colisée

La Ville de Trois-Rivières a confirmé la signature d’une entente de principe avec Deacon Sports and Entertainment Ltd. (DSE) dans le but d’amener une franchise de la East Coast League (ECHL).

Après plusieurs mois de négociation, les deux parties ont convenu d’une entente de cinq ans, assortie de deux options de renouvellement de même durée liant du coup les deux parties durant une période potentielle de 15 ans.

Une équipe de la ECHL pourra ainsi évoluer sur la glace du nouveau colisée dès la saison 2021-2022. Chaque année, la nouvelle équipe y disputera quatre matchs préparatoires et 36 parties de saison régulière, en plus de la possibilité de séries éliminatoires.

Il s’agira de la seule équipe de la ECHL qui compte 26 équipes évoluant aux États-Unis et dans les autres provinces canadiennes. Presque la totalité des équipes est affiliée à des équipes de la Ligne nationale de hockey.

L’entente de principe entérinée aujourd’hui par le conseil municipal est une étape importante dans le processus d’amener une équipe de la ECHL à Trois-Rivières. «Une candidature formelle pourra maintenant être déposée à la ECHL afin d’obtenir les droits pour une équipe d’expansion, après quoi une affiliation avec une équipe de la LNH pourra être confirmée», précise Dean MacDonald, homme d’affaires et président du conseil d’administration de DSE.

Encore des négociations avec les Patriotes

Une cohabitation avec les Patriotes de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) pourrait encore être possible. Les Patriotes ont réitéré leur intérêt à déménager et à pouvoir évoluer dans le nouveau colisée. Des négociations sont d’ailleurs encore en cours avec les parties impliquées dans le dossier.

«Nous avons déposé un plan d’affaires à la Ville le 20 janvier dernier qui est toujours à l’étude. Dans celui-ci, nous présentions entre autres notre équipe de soutien, le laboratoire de recherche sur le hockey que nous voulions implanter et ses nombreuses retombées pour le hockey régional, la possibilité de tenir des événements d’envergure dans le nouveau colisée, et plus encore. Ceci étant dit, nous sommes tout de même disposés à une réelle cohabitation avec le club de la ECHL pour les années à venir», soutient Isabelle Lavergne, directrice du Service de l’activité physique et sportive à l’UQTR.

L’annonce de jeudi n’a pas de répercussion sur la prochaine saison des Patriotes, puisqu’il avait déjà été convenu qu’elle se déroulerait sur la glace de l’ancien colisée.

Plus de détails à venir.