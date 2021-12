Vers une association récréative de Richelieu et des Carrefours

Les conseillers municipaux des districts de Richelieu et des Carrefours, Jonathan Bradley et René Martin, ont décidé de s’allier pour faire grandir l’association récréative de Richelieu afin qu’elle devienne l’association récréative de Richelieu et des Carrefours.

C’est le conseiller du district de Richelieu qui a approché son confrère avec cette idée. « La présidente de l’association récréative de Richelieu et Ginette Bellemare [l’ancienne conseillère municipale] m’ont contacté il y a environ un mois pour parler de l’association. Elles voulaient savoir si je souhaitais que ça se poursuive, car le conseil d’administration souhaitait laisse la place à de nouvelles personnes. Il s’agit de retraités qui ont donné beaucoup de temps à l’association depuis de nombreuses années », raconte Jonathan Bradley.

Puis, il s’est rappelé que beaucoup d’élèves de l’école Bois-Joli, dans son district, proviennent du quartier Gilles-Lupien. C’est là que l’idée d’agrandir l’association a émergé.

Cette nouvelle association aurait pour objectif d’offrir des activités hivernales et estivales aux citoyens de ces deux districts : carnaval, fête de famille, etc. L’association récréative de Richelieu organisait aussi le concours des belles façades de maison. Il n’est pas exclu de ramener l’initiative qui est devenue une tradition dans le district de Richelieu.

Par ailleurs, cette nouvelle association viendra combler un vide du côté du district des Carrefours.

« J’ai eu la chance de rencontrer Valérie Renaud-Martin après mon élection pour faire la passation des pouvoirs et les suivis de dossier. J’ai vu que ça aurait été l’un de ses projets, mais il n’y avait pas d’organisation dans Des Carrefours pour mettre sur pied une fête de quartier, explique René Martin, conseiller du district des Carrefours. Il y a un groupe qui propose des activités dans une partie du district, mais ça se limite du côté du Boisé du Château. »

« J’ai vu pendant mon porte-à-porte que beaucoup de résidents se promènent entre les deux districts. Les deux districts se ressemblent en ce qui a trait au portrait de la population. Les gens des deux districts se croisent naturellement », ajoute-t-il.

Difficile de statuer, pour le moment, les autres activités qui pourraient être organisées, mais celles-ci pourraient se tenir en alternance entre les deux districts.

« Le nouveau conseil d’administration décidera s’il veut aller dans le même sens ou amener des idées nouvelles. Ce sera à eux de prendre les décisions. Le concours des belles façades de maison est quelque chose qui pourrait être étalé aux deux districts, par exemple », précise M. Bradley.

Après quelques éléments techniques à régler, comme la modification des lettres patentes de l’association récréative du Richelieu, les activités du conseil d’administration pourraient débuter après les Fêtes. Les deux conseillers municipaux aimeraient voir une première activité extérieure être organisée dans les prochains mois.

« J’ai senti pendant mon porte-à-porte que les citoyens ont le goût d’activités à coût modique, près de chez eux, et où ils pourraient aller à pied ou à vélo. Et puis, on n’a pas le choix d’essayer de prévoir des choses pour le moment où ça ira mieux dans le contexte de pandémie que l’on connaît. Je pense que ça aidera les gens à passer à travers la pandémie aussi, à avoir du plaisir de façon sécuritaire », note M. Martin.

Les conseillers sont en période de recrutement de personnes résidant dans ces districts pour former le prochain conseil d’administration de l’organisation. Après la publication de leur projet sur Facebook, les conseillers ont déjà reçu des candidatures pour siéger sur le conseil d’administration. Les personnes intéressées peuvent contacter René Martin et Jonathan Bradley sur leur page Facebook de conseiller municipal.