Vers un nouveau modèle de gouvernance à la STTR

La Ville de Trois-Rivières a pris la décision de mettre en place un nouveau modèle de gouvernance pour la Société de transport de Trois-Rivières. Ce nouveau modèle miserait notamment sur la nomination d’un président issu de l’extérieur du conseil de ville.

Le conseil d’administration de la STTR avait voté majoritairement à quatre contre trois une résolution demandant à la Ville de remplacer Luc Tremblay à la présidence de l’organisation. C’est finalement au terme d’une discussion musclée que les élus du conseil municipal en sont venus à ce consensus qui vise à dépolitiser la présidence du conseil d’administration de la STTR.

«Les opinions des élus partaient de pôles opposés et on est parvenu à un consensus qui fait l’affaire de tout le monde. On a très bien entendu les délibérations en lien avec les récriminations du conseil d’administration de la STTR envers son président. On avait besoin d’entendre tout le monde dans ce dossier. C’est un problème qui dépasse les individus en place. C’est ce qui nous a encouragés à nous diriger vers un nouveau modèle de gouvernance», explique le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche.

Rappelons que ce débat fait suite à la négociation, par Luc Tremblay, de l’entente liée au départ du directeur général de la STTR, Guy De Montigny, ainsi qu’à la prime d’un an et demi de salaire sur les trois années restant au contrat et de l’indemnité de départ également prévue au contrat. Des conseillers municipaux membres du conseil d’administration de la STTR ont dit éprouver un malaise face au président de l’organisation, le lien de confiance se fragilisant. Toutefois, dans les derniers jours, Luc Tremblay avait obtenu l’appui des employés syndiqués de la Société de transport de Trois-Rivières.

La Ville souhaite aller de l’avant assez rapidement dans le processus. Entre temps, le conseiller Luc Tremblay demeure à la présidence de la STTR.

La Commission des services organisationnels doit, en premier lieu, plancher sur le nouveau modèle. À l’heure actuelle, la loi prévoit que le conseil d’administration de la STTR compte entre sept et neuf membres, principalement issus du conseil municipal. Deux sièges du conseil d’administration sont cependant réservés à un usager du service de la STTR et à un usager présentant un handicap.

Par contre, il est précisé que la Ville a une disposition particulière pour nommer un membre indépendant pour prendre la présidence de l’organisation.

«Il faut notamment établir un profil de compétences pour le poste de président de la STTR, précise M. Lamarche. Ça ne sera pas une loterie. On recherchera une personne ayant un profil précis pour occuper la présidence de l’organisme.»

Le tout sera fera également parallèlement à la recherche d’un nouveau directeur général pour la Société de transport de Trois-Rivières. M. De Montigny quittera officiellement ses fonctions de directeur général le 9 mai.