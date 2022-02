Vers un Challenge ovale à Sainte-Geneviève-de-Batiscan

À la suite d’une réunion tenue hier, le comité organisateur du Challenge ovale de Sainte-Geneviève-de-Batiscan entend aller de l’avant avec son événement, le 26 février prochain, sur la rivière à Veillet. Or, il faudra d’abord obtenir 40 inscriptions confirmées (et payées) d’ici le mercredi 16 février.

À nouveau cette année, il y aura des courses de Motos et de VTT pour les débutants (6 à 12 ans), soit dans les catégories de moteur 150 cc et moins (motos) et 250 cc et moins (VTT). Chez les adultes à motos, on y retrouvera les classes Amateur Open, Pro Open et Vétéran. Idem du côté des VTT avec les classes VTT Amateur Open, Pro Open et Vétéran.

« On a tenu une dernière réunion tardive parce qu’on savait que d’autres allégements s’en venaient et on n’a pas été déçu », lance Dominic Fugère, directeur général du Grand-Prix de Trois-Rivières et membre du comité organisateur. « Maintenant, on veut faire l’événement, mais on s’est donné un minimum de 40 inscriptions confirmées (et payées) d’ici le mercredi 16 février. Pourquoi? Parce qu’on a dû se retourner rapidement et c’est beaucoup de travail pour monter le site alors on a besoin de pilotes en piste. »

« On est content de ce retour à la réalité et on espère avoir l’appui de nos pilotes. Avant les plus récents allégements, on nageait un peu dans le néant. Est-ce que nous étions un événement sportif? Étions-nous un événement de haut niveau? Nous étions un événement extérieur, mas étions-nous grand public ou libre pratique, parce qu’on ne veut pas pratiquer nous, on veut faire des courses. »

La Santé publique a confirmé au Challenge ovale qu’il devra demander le passeport vaccinal à ses participants, ainsi qu’aux spectateurs présents.

« De notre côté, on reste en contact avec la Santé publique régionale également. L’événement en est un important, non seulement pour la région, mais aussi pour notre santé mentale. C’est dans notre ADN de faire de la course et on est fier de pouvoir à nouveau tenir notre Challenge ovale », ajoute M. Fugère.

« On a un des plus beaux ovales de glace du Québec et on invite aussi les pilotes d’ailleurs à venir avoir du fun chez nous. Le pont va se remplir (de spectateurs) et ça va être le fun. Maintenant, on a hâte de voir la réponse des pilotes parce que nous, on est content de pouvoir leur offrir ça. »

Habituellement, le Challenge ovale à Sainte-Geneviève-de-Batiscan attire une centaine de pilotes. Pour tout savoir sur le Challenge 2022, visitez le https://www.dropbox.com/s/yzcyvae24oi531u/Document.docx?dl=0.