Vers qui me reposer en confiance?

Je suis la seule proche aidante pour deux membres de ma famille qui ne peuvent plus s’entraider mutuellement. L’un de ceux-ci est en attente d’un hébergement en résidence intermédiaire et l’autre personne cumule une dizaine d’hospitalisations en deux ans. Entre le travail, ma propre famille et mes petits-enfants, tous les rendez-vous médicaux, les appels d’intervenants, le ménage, les commissions et la gestion financière, je me croyais au contrôle.

Mais voilà qu’arrivent le confinement et la Covid ! Tout a basculé et mon illusion de contrôle aussi ! Voilà un moment que des intervenants et des amis me parlaient de la Coopérative Interville et du programme d’aide financière de répit. Cependant, je me disais que j’étais capable et que je n’avais pas l’énergie pour faire face aux mécontentements possibles de mes deux membres de famille. Cela dit, j’ai pris une grande respiration et j’ai appelé à la Coopérative ce printemps. Comme je suis heureuse de cette décision. Les mesures de protection étant respectées, les services ont débuté et j’ai commencé à avoir de l’espace dans mon agenda. De plus, de nouvelles interactions avec d’autres personnes ayant à cœur le bien-être de mes proches ont amené des améliorations dans les humeurs et de la joie dans le quotidien. Avec la contribution du CIUSSS et la présence de la Coopérative Interville, j’ai retrouvé la capacité d’être heureuse d’être proche aidante parce qu’avec le soutien et pouvant me reposer en confiance, je pouvais retrouver un équilibre. Merci à la coopérative Interville et sa belle équipe de préposés !

Roxanne

