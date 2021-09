Vers l’élimination des pesticides à usage esthétique

La Ville de Trois-Rivières interdira les pesticides à usage esthétique destinés aux pelouses, aux fleurs et aux terrains sportifs.

Ainsi, les pesticides à fort impact, comme le glyphosate, seront interdits. Toutefois, il serait possible d’obtenir un permis spécial pour autoriser l’application d’un produit plus fort si cela est justifié. Près de 150 villes ont légiféré en ce sens jusqu’à présent, dont Rimouski, Drummondville et Sherbrooke. La Ville peut en gérer l’utilisation, mais pas la vente.

« On ne peut pas aller fouiller dans le domaine agricole ni dans la vente de produits. On s’en tient à la jurisprudence. Le règlement viendra toucher surtout ce qui touche à l’esthétique, comme la pelouse, les fleurs et les terrains sportifs », précise Mariannick Mercure, présidente du comité sur le développement durable et l’environnement à la Ville de Trois-Rivières, qui remarque une importante diminution des pesticides à usage esthétique dans les villes où un tel règlement a été adopté.

Le règlement entrera normalement en vigueur au cours de l’année 2023 afin de laisser le temps aux citoyens et aux entreprises de s’ajuster en prévision de cette transition.

« Les gens pourront continuer d’entretenir leur pelouse, ajoute Mme Mercure. Des produits seront encore permis pour les traiter, tels que des savons pesticides et des biopesticides. On veut venir éviter l’utilisation de produits de synthèse plus dangereux, comme le glyphosate et d’autres produits que l’on sait dangereux pour la santé. »

D’ailleurs, une ressource dédiée sera embauchée pour soutenir les entreprises dans la transition.

« Cette personne pourra aussi mettre de l’avant des méthodes moins connues, comme le sursemis. Ce délai permettra aussi de leur donner le temps de s’adapter. Il faut faire de l’éducation », note la conseillère municipale du district des Forges.

Ces nouvelles mesures s’appliqueront aussi à l’entretien des terrains municipaux et des îlots fleuris et de verdure. Toutefois, en raison d’une question légale et de juridiction, le règlement ne s’appliquera pas aux terrains de golf et aux terres agricoles.

« L’acceptabilité sociale envers l’interdiction des pesticides à fort impact pour des usages esthétiques. On commence à voir que de plus en plus de citoyens commencent à lâcher l’idée d’avoir un parterre du style green de golf. Il y a aussi eu beaucoup d’éducation faite concernant les fleurs qui sont bonnes pour les pollinisateurs. On souhaite tout de même adopter une approche collaborative avec les citoyens et les entreprises dans l’élaboration de ce règlement. on se donne du temps », indique-t-elle.

L’un des défis qui guettent la Ville de Trois-Rivières sera l’application du règlement à partir du moment où il entrera en vigueur. Pour ce faire, un montant d’environ 100 000$ par année sera réservé au budget dès 2023 pour effectuer des analyses de laboratoire dans le but de s’assurer du respect du règlement.

Le projet a franchi l’étape de l’avis de motion. Dans les prochains mois, la Ville se penchera sur l’écriture du règlement et de ses détails. « On veut travailler vers une transition et regarder quelles villes ont eu des succès avec les entrepreneurs, également. On veut que cette transition se fasse doucement », réitère le maire Jean Lamarche.