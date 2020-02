Vers l’amélioration de la mobilité dans le Carrefour du Savoir

La Ville met en place le Programme d’amélioration de la mobilité dans le Carrefour du Savoir dans le but d’encourager l’amélioration de la circulation et de la gestion des stationnements par le biais des organismes publics et des organismes sans but lucratif.

Les citoyens corporatifs du Carrefour du Savoir auront jusqu’au 31 mars pour déposer des projets qui favorisent le transport collectif, la fluidité de la circulation, la sécurité des usagers des voies publiques ou la gestion du stationnement hors rue.

Les projets soumis doivent, entre autres, répondre à un besoin du milieu, respecter des principes de développement durable, diminuer la demande de stationnement et améliorer la circulation.

«Ce n’est pas un enjeu qui date d’hier. Ça se travaillait depuis quelque temps. Les partenaires se sont joints et ont convenu de mettre en place un fonds géré par la Ville pour régler de petites problématiques. Ça permettrait, par exemple, de mettre en place des douches et des abris à vélo», souligne Claude Ferron, conseiller municipal du district des Rivières.

L’aide financière accordée pour un projet entre 1000$ et 5000$ sera de 75% du montant total demandé, tandis qu’un projet de plus de 5000$ pourra recevoir 50% du montant total demandé, jusqu’à un maximum de 25 000$ pour un projet d’un an.

Un fonds de 590 000$ est déjà disponible pour financer les projets qui seront retenus. Cette somme a été amassée à partir d’une portion des frais des contraventions émises dans ce secteur de la ville.

Au final, un comité de sélection composé de représentants des organismes du Carrefour du Savoir, de représentants de la Direction des finances et de la Direction du génie de la Ville, ainsi que d’un membre du conseil municipal.

Les détails pour déposer un projet sont disponibles au www.v3r.net