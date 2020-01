Vers des espaces de convivialité au centre-ville et sur le boul. Sainte-Madeleine

La Ville de Trois-Rivières apportera des modifications à son règlement sur l’occupation du domaine public par des terrasses et des surfaces de commercialisation dans le but de permettre la mise en place d’aménagements transitoires visant à créer des espaces de convivialité.

«Ça rend possible des éléments comme les placottoirs urbains, comme celui de la rue Badeaux. Cette modification permet d’étendre les commerces sur la place publique. Pour 2020, on travaille notamment sur les axes de la rue Notre-Dame Centre, entre le CECi et le Flambeau, ainsi que la rue Badeaux, entre Saint-Antoine et des Forges. Les commerçants sont dans le coup également», indique Denis Roy, conseiller municipal du district Marie-de-l’Incarnation.

On testera aussi des aménagements transitoires aux abords du boulevard Sainte-Madeleine, dans le secteur Cap-de-la-Madeleine.

«On veut voir ce qui pourrait être fait comme aménagements à l’été 2020 afin que les citoyens se les approprient et fassent vivre ce milieu. Il n’est pas question d’une grosse réfection cet été, ajoute Robert Dussault, directeur de l’aménagement et du développement urbain. Ça permet de faire des aménagements progressifs et des tests en prévision des projets futurs et finaux vers 2021-2022.»

L’idée est de se servir de l’espace public comme un laboratoire, afin de réaliser des aménagements dont les coûts sont moindres, de manière à les faire évoluer d’année en année pour répondre de mieux en mieux aux volontés de la population et des commerçants.

«Au final, ça coûte moins cher qu’une grosse planification», précise M. Roy.

Ce dernier soutient que seulement une fraction des 1710 places de stationnement sur rue disponibles au centre-ville sera affectée par ces aménagements transitoires. Des consultations sont aussi prévues dans le processus.

Par ailleurs, la Ville de Trois-Rivières se dote d’un fonds de 500 000$ pour effectuer des études ou des plans directeurs sur la sécurité routière et pour acheter des infrastructures en conséquence. Cela inclut notamment le projet de rues conviviales, la sécurisation des rues pour le transport scolaire et la facilitation du transport actif pour les aînés, en plus des projets d’aménagements transitoires.