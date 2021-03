Vers des consultations sur la piscine de l’Expo et les piscines intérieures

La Ville de Trois-Rivières se prépare à consulter la population sur la piscine du parc de l’Exposition, ainsi que sur les besoins en matière de piscine intérieure à Trois-Rivières.

Le sondage se fera par téléphone auprès des usagers et des non-usagers de la piscine de l’Expo. L’objectif est d’identifier les besoins auxquels répond la piscine, d’évaluer l’intérêt de la population à l’idée de la conserver telle quelle, évaluer l’aspect patrimonial et historique et identifier les besoins de la population concernant les piscines extérieures en général.

L’exercice donnera un outil supplémentaire à la Ville en prévision d’un éventuel dépôt de dossier pour une demande de subvention afin de rénover la piscine de l’Exposition.

Le maire Jean Lamarche souligne que ce sondage permettrait aussi de démontrer la prise en compte de certains principes de développement durable et de mesurer l’adhésion de la population au projet, ce qui manquait dans le dernier dépôt de dossier.

«La piscine de l’Exposition touche plusieurs aspects, dont la qualité de vie, les saines habitudes de vie, le développement durable et social par son accès. Il y a aussi l’aspect patrimonial et historique. Il y a plusieurs facteurs à considérer dans la nouvelle façon de voir le projet», souligne le maire Lamarche.

Par ailleurs, avec le refus de la rénovation de la piscine de l’Expo au Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives, c’est l’occasion de repenser ce que la Ville souhaite faire de cette piscine fortement utilisée par les citoyens. Cette infrastructure attire, à elle seule, 50% des usagers des piscines extérieures de la ville chaque été.

Une seconde consultation téléphonique portant sur l’offre aquatique toutes saisons sera également effectuée par la Ville de Trois-Rivières. Il sera notamment question des besoins en matière de piscine intérieure : corridors de nage, aspect récréatif, etc.

«C’est un besoin qui a été nommé et des discussions ont été entreprises. On est en relation avec le groupe qui se mobilise pour une piscine intérieure. Ce sondage est une forme d’accompagnement qui pourra nous servir à cerner les besoins, mais aussi d’outil. En s’adressant aux usagers et aux non-usagers, ça nous donnera un portrait global», précise le maire.

Les deux sondages téléphoniques serviront à orienter les prochaines décisions du conseil municipal en ce qui concerne les piscines.

«On va mesurer, par exemple, la distance que les gens ont prêts à parcourir pour se rendre à la piscine, à quoi les gens s’attendent d’une piscine municipale, quel tarif sont-ils prêts à payer, détaille M. Lamarche. On aura aussi du travail de sensibilisation à faire. Il y a aussi des budgets à respecter. Ces sondages viendront nourrir nos démarches.»

Les piscines intérieures déjà existantes sur le territoire ont aussi été interpellées pour évaluer les possibilités d’adaptation de leurs services.

Des consultations sur le terrain ou en groupe sont aussi envisagées.

La Ville entamera sous peu un processus pour faire appel à un sous-traitant partenaire pour ces sondages qui se feront dans les prochains mois.