Véritable carnaval de sports au centre-ville de Trois-Rivières

ÉVÈNEMENT. La deuxième édition du Défi Hors Piste sera présentée au Parc Portuaire de Trois-Rivières les 14 et 15 juillet prochain.

«C’est certain que j’allais choisir Trois-Rivières, ma ville d’adoption», confie d’entrée de jeu Francis-Olivier Jutras, directeur d’Adrénaline Urbaine et organisateur de l’évènement. «J’adore la position géographique de Trois-Rivières», faisant référence que le Défi Hors Piste puisse donc accueillir des amateurs de la région de Montréal et de Québec.

«L’an dernier, on avait tenu l’évènement sur un terrain privé du boulevard des Forges et suite au grand succès que nous avons eu, on a décidé de migrer au Port de Trois-Rivières. La Corporation des évènements de Trois-Rivières nous a approchés et on travaille conjointement avec la Ville également.»

Le Défi Hors Piste 2018, présenté en deux temps, promet d’en mettre plein la vue. Freeski, snowboard, skateboard et wakeboard se partageront l’horaire durant toute la journée, dès midi.

«On prévoit un gros spectacle samedi. C’est la journée de compétitions où nous allons accueillir entre 80 et 90 planchistes du Québec. Dimanche, ce sera une journée 100% familiale avec notre volet initiation. Notre mission est toujours de faire découvrir ces sports-là et de les rendre accessibles à tous avec des coachs professionnels sur place», explique-t-il.

«La neige fait toujours jaser, surtout en juillet. On s’est encore affilié à Arctic Glacier qui nous fournit de la glace, qui une fois concassée, devient de la neige au sol. C’est bon pour une durée de trois heures. Nous aurons également un câble aller-retour cette année, installé par une compagnie de Toronto. Ça va augmenter le challenge et donner un maudit bon show aux amateurs.»

À cette ambiance festive et familiale s’ajoute des DJ’s, de l’animation, la présence de food truck et d’une microbrasserie. «Il y aura aussi des jeux gonflables sur place. On est présentement en discussion pour attirer un food truck. On en veut au moins un sur le site. Côté microbrasserie, on était partenaire avec le Trou du Diable l’an dernier et ils seront de retour avec nous cette année», ajoute l’organisateur.

«J’aime ça appeler l’évènement le «Carnaval des sports de planche». On veut faire découvrir ces sports qui sont perçus comme étant marginaux, mais qui sont très bien encadrés. Une fois bien encadrés, ce sont des sports très sécuritaires.»

Le comité organisateur a évoqué la possibilité d’y implanter une catégorie féminine s’il y a suffisamment d’inscriptions (5). Le défi est de catégorie «Open» et le port du casque est obligatoire pour tous les athlètes. L’âge minimum pour participer à la compétition est de 14 ans et tout mineur doit être accompagné d’un parent qui devra signer la décharge pour son inscription.

Un minimum de cinq ans d’expérience est également requis pour y participer. Pas moins de 6000$ seront remis en bourses lors de la journée de compétitions. Pour plus d’informations, visitez le https://www.defihorspiste.ca/.

Jam d’ouverture

L’organisation du Défi Hors Piste participera à l’ouverture officielle du nouveau skate-parc situé au Parc des Ormeaux, dans le secteur Cap-de-la-Madeleine, le 7 juillet prochain. (Aussi à lire https://www.lhebdojournal.com/nouveau-skatepark-au-parc-des-ormeaux-cest-du-beton/)

«Nous allons être là pour aider la Ville lors de l’ouverture officielle du skate-parc. Nous allons jaser avec les gens, prendre les inscriptions et nous occuper de l’animation sur place», conclut M. Jutras.

Les festivités du «Jam d’ouverture» devraient s’amorcer vers midi alors que les inscriptions seront ouvertes dès 11h.