Vente trottoir équitable au centre-ville de Trois-Rivières

Le Comité de Solidarité/Trois-Rivières (CS3R), en partenariat avec le Marché Notre-Dame, le Pompon laine café, Trois-Rivières Centre ainsi que des citoyens, organisent une vente trottoir équitable qui aura lieu ce week-end, sur la rue Notre-Dame Centre, au centre-ville de Trois-Rivières.

Cette vente trottoir s’inscrit dans la programmation provinciale des activités du Mois du commerce équitable, soit le mois de mai. Plusieurs événements et activités traitant de ce type de commerce alternatif ont eu lieu aux quatre coins du Québec durant les 30 derniers jours.

À Trois-Rivières, l’objectif est de découvrir la variété et la qualité des produits équitables de la ville, de prendre contact avec les commerçants et de vivre une expérience festive et dynamique entourant la question de l’achat éthique. «Le comité organisateur s’est donnée comme mandat de mettre de l’avant les commerces trifluviens qui font un effort particulier pour valoriser un type de commerce plus responsable et favoriser un contact plus direct avec le consommateur ou la consommatrice», peut-on lire via le communiqué officiel.

Les commerces participants sont le Marché Notre Dame, Le Brun en ville, La Meraki, Le café Morgan, La Boîte à coupe, Fleurs & cie, Le Temps d’une pinte, Urbanithé, PURR VNTG et l’Atelier Presse Papier. S’ajoutent au lot La Biennale internationale d’estampe contemporaine de Trois-Rivières, Nys pâtisserie, La Brouette et Pompon Laine Café. Ils auront à coeur de vous faire découvrir de nombreux produits équitables et responsables.Entre barbe à papa, café, banane, bière ou thé, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges.

De l’animation est prévue sur la rue Raymond Lasnier. Course de Kart à pédale, maquilleuse, atelier de sérigraphie et plusieurs autres activités sont prévues.