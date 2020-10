Ventes d’églises: chaque projet devra être approuvé par la Ville

La Ville prend acte de la transaction privée entre la fabrique de la paroisse Du-Bon-Pasteur et un groupe de gens d’affaires. Elle rappelle que les projets envisagés pour ces églises et ces terrains doivent cadrer avec le schéma d’aménagement et respecter la réglementation d’urbanisme. Chaque projet devra être approuvé par la Ville.

Le réaménagement ou la démolition d’un immeuble est assujetti à des procédures établies par lois et règlements. Le promoteur doit présenter son projet de remplacement afin que la Ville l’analyse.

Si l’usage du nouveau projet n’est présentement pas autorisé dans la zone où se situe l’immeuble, le promoteur devra faire une demande de changement d’usage qui sera soumise à une approbation référendaire. Dans ce cas, la population qui habite à proximité de ces bâtiments religieux pourra s’exprimer sur le nouvel usage du terrain.

Par voie de communiqué de presse, la Ville se dit soucieuse de préserver un environnement harmonieux pour la population et veut s’assurer que l’utilisation future s’intégrera aux quartiers dans lesquels ils se trouvent.

Aucune démolition, même partielle, n’est permise sans les autorisations du comité de démolition de la Ville.