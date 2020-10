Vente de cinq églises : transactions imminentes

La vente de cinq églises trifluviennes est sur le point de se conclure. L’Évêque donne son feu vert aux différents projets visant les églises Sainte-Marguerite (rue Brébeuf), Très-Saint-Sacrement (boul. Saint-Louis), Notre-Dame-des-Sept-Allégresses (rue Saint-François-Xavier), Jean-XXIII (rue de la Montagne) et Saint-Jean-de-Brébeuf (boul. des Forges).

«On a eu son okay de façon verbale, il nous manque maintenant les documents officiels signés pour officialiser le tout, indique le curé François Donaldson. On a su qu’il ne s’opposait à aucun point dans les demandes. Quand on aura les documents signés en main, on pourra dévoiler le contenu des projets.»

Très peu de détails concernant les potentiels acheteurs et leurs projets peuvent être dévoilés pour le moment. Impossible de savoir combien d’acheteurs ont démontré leur intérêt, mais l’on sait qu’un d’eux désire acheter plusieurs églises.

Tout ce que l’on peut divulguer présentement, c’est qu’il s’agirait d’activités ou de services en lien avec la communauté. La vente des cinq églises représente un investissement total de 2 millions de dollars.

Par ailleurs, mentionnons que, si vente il y a, une entente a été conclue avec les Franciscains pour offrir un lieu de rassemblement pour les gens fréquentant l’église Notre-Dame-des-Sept-Allégresses.