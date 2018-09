Vent de renouveau à Boréalis

Crédit photo : Marie-Eve Alarie

CULTURE. Pour sa programmation automne-hiver, le musée Boréalis mise sur une série d’activités repensées et renouvelées dans le but de plaire aux visiteurs de tout âge.

Du côté des nouveautés, on a entièrement revu l’activité pour enfant mettant en vedette le professeur Sulfite et son univers déjanté. Juste à temps pour l’Halloween, le professeur part à la recherche de ses souvenirs.

En prévision des Fêtes, les lutins de Boréalis accueilleront les enfants avec un bon chocolat chaud le temps de confectionner un bas de Noël personnalisé. L’activité de la relâche a aussi été revue. Cette fois-ci, le musée propose de remonter le temps et l’histoire du papier. Au programme: personnages historiques, impression 3D, atelier de papier artisanal et d’écriture et animaux du Centre de la Biodiversité.

La désormais traditionnelle Cave à vin mettra en vedette différents vins mousseux à l’approche du temps des Fêtes. Une deuxième Cave à vin opposera l’Ancien et le Nouveau Monde. Les différences que peuvent présenter les mêmes cépages, selon qu’ils sont cultivés en Europe ou en Amérique seront abordées.

Après un match très serré en 2018, Boréalis propose également de revivre la revanche du vin contre la bière, soirée où ces deux alcools se livreront bataille

Les événements Boréal-Lim, avec la Ligue d’improvisation mauricienne, et Boréobrasserie: les brassins spéciaux sont également de retour.

Cet automne, les Journées mémoire seront consacrées à la métamorphose de la machine à papier no 10 de l’usine Kruger de Trois-Rivières. Il y aura une causerie avec un travailleur qui a vécu de près cette transformation. L’activité se terminera par une visite du musée en compagnie d’un ancien papetier

La programmation complète est disponible au www.borealis3r.ca. (M.E.B.A.)