Vent de fraîcheur au parc Lambert et au parc de l’Exposition

C’est ce matin que la Ville de Trois-Rivières dévoilait les gagnants du tout premier budget participatif. Une quinzaine de projets avait été déposés et six d’entre eux avaient été retenus pour le vote final.

Le premier projet vainqueur est intitulé Croque ta ville, pensé par Andréa Côté et Raphaëlle Landry.

«C’est un projet pilote de plantation d’arbres, d’arbustes et de végétaux comestibles au parc Lambert», a d’abord confié Raphaëlle Landry. «On va mettre des arbres plus rustiques, qu’on ne retrouve pas nécessairement en épicerie. Ce genre d’espace se veut une nouvelle tendance en espace urbain. Dans trois ans ou quatre ans, ce sera devenu des écosystèmes auto-suffisants. L’objectif principal, c’est d’agrémenter la vie de quartier à l’entour du parc et de sensibiliser les citoyens à l’autosuffisance et à l’espace urbain.»

«J’avais vu une publication Facebook qui disait que plusieurs villes faisaient ce type de projets dans des parcs ou autour des écoles», renchérit Andréa Coté. «On n’en avait pas à Trois-Rivières alors on trouvait que c’était une bonne idée. Quand j’ai découvert le budget participatif et que mon amie Raphaëlle commandait déjà plusieurs arbres fruitiers, je l’ai approché. On s’est dit on se lance!»

Le deuxième projet retenu est celui de Marie-Pierre Paquin-Boutin. Celui-ci vise l’aménagement et le verdissement d’une partie du terrain du parc de l’Exposition, près de la rue De Calonne.

«J’ai déposé l’idée d’aménager une partie des terrains de l’expo en un espace vert en installant des arbres déjà matures et des végétaux de petites surfaces, ainsi que du mobilier urbain comme des tables, des bancs et des points d’eau», explique-t-elle.

«Ça aiderait à maximiser les installations de ce site-là. Plus on va le rendre beau, plus les gens vont les utiliser. On vient à la fois diminuer l’effet d’îlots de chaleur. Il s’agit vraiment d’une mise en valeur d’un site historique.»

Rappelons qu’en février dernier, la ville annonçait que les Trifluviens avaient du 1er mars au 30 avril pour déposer un projet dans le cadre du tout nouveau budget participatif et qu’un montant de 200 000$ avait été réservé pour cette première édition afin de réaliser les projets citoyens qui seront déterminés par un vote populaire.

«C’est quand même un moment historique auquel on assiste ce matin et espérons-le, le grand premier d’une longue série de dévoilements de budgets participatifs», a lancé le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche.

«Notre direction ville a contribué à ces projets-là, dont Guillaume Cholette-Janson en tant que coordonnateur. Il y a aussi les gens des travaux publics qui vont être mis à contribution et nos gens du génie qui vont devoir être mis à contribution également, sans oublier nos gens des loisirs et de l’environnement.»

Au total, ce sont un peu plus de 800 personnes qui ont pu voter via le web pour leurs trois projets favoris (parmi les six retenus). Les deux projets vainqueurs seront donc développés cet hiver avec les promotrices afin d’arriver à un projet final à la hauteur de leurs aspirations et bien intégré au milieu.