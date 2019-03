Vent de fraîcheur à la SPA Mauricie

La Société protectrice des animaux (SPA) Mauricie a dévoilé ses toutes nouvelles infrastructures ayant nécessité des investissements de 4,7 millions de dollars. Le confort des animaux et la diminution du stress ont été mis à l’avant plan.

Les travaux ont permis l’ajout de 17 000 pieds carrés à l’ancienne bâtisse, dont 8 500 pi2 sont dédiés exclusivement au Centre d’adoption pour animaux de compagnie.

«On est fier aujourd’hui de présenter notre projet après avoir réfléchi tant d’années. On voulait faire une SPA Mauricie qui était innovante, qui a du leadership et qui témoigne de la volonté de sa communauté de s’occuper des animaux. On est maintenant 50 employés, incluant six nouvelles personnes au niveau des soins animaliers et une nouvelle vétérinaire à temps plein, et nous serons 60 d’ici les prochains mois», a confié Marco Champagne, directeur général de la SPA Mauricie.

«On a toujours eu deux clés dans le volet, soit augmenter le confort de l’animal et diminuer son stress lors de sa transition chez nous. Le conseil d’administration m’avait demandé d’aller voir ce qui se faisait de mieux ailleurs alors je suis allé faire le tour du Québec, en plus d’aller en Ontario, au Texas et en Floride. On se retrouve dans un bâtiment de 26 000 pieds carrés, en plus de notre bâtiment de 9000 pieds carré à Shawinigan. On est donc la plus grande SPA au Québec.»

La SPA Mauricie a maintenant la capacité d’accueillir une centaine d’animaux de compagnie en même temps dans le Centre d’adoption, en plus de pouvoir héberger simultanément jusqu’à 400 animaux dans ses deux refuges de Trois-Rivières et de Shawinigan.

«On avait la mission d’augmenter le confort de nos animaux et on voulait que le tremplin chez nous soit une expérience avec nous. Les condos des chiens et des chats sont désormais vitrés, en plus d’être insonorisés. Ça permet à l’animal d’être plus tranquille, et les vitres permettent également la sécurité de nos animaux, mais également de nos enfants. Les chiens et les chats ont également des endroits qui leur permettent de pouvoir socialiser entre eux ou avec les familles», a pour sa part explique Sarah-Lise Hamel, directrice générale adjointe à la SPA Mauricie.

«Nous nous assurons, en triplant notre superficie, de mieux répondre à la demande des municipalités avec lesquelles nous avons des ententes de services, en plus de faciliter le processus d’adoption des animaux de la SPA Mauricie», a indiqué Daniel Cournoyer, président du conseil d’administration de la SPA Mauricie.

Les travaux ont aussi permis d’ajouter au bâtiment une grande salle de chirurgie à la fine pointe de la technologie, des bureaux administratifs, des salles de rencontres, une salle de formation pour 50 personnes, une boutique complète de produits et accessoires pour animaux, ainsi qu’une aire de repos pour les employés.