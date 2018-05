Un vent de dynamisme à Plein Air Ville-Joie

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie

LOISIRS. L’hiver a été fort occupé à Plein Air Ville-Joie. Depuis janvier, la base plein air a littéralement doublé ses revenus.

Cette augmentation est notamment reliée à la location et aux entrées sur le terrain.

«C’est relié à une conjugaison de facteurs. On récolte tranquillement ce que l’on a semé. Il y a eu un changement de garde au sein de l’organisation. Le nouveau personnel apporte beaucoup de dynamisme. Depuis mon arrivée, j’essaie aussi de faire connaître l’endroit», souligne Philippe Roy, directeur général.

«Actuellement, les gens ne savent pas qu’ils peuvent venir en tout temps pour profiter du site, à l’image de l’île Saint-Quentin. Il faut le promouvoir, mais aussi se doter d’infrastructures intéressantes pour la famille», ajoute-t-il.

Le lieu dispose déjà d’un sentier d’hébertisme, d’une tour d’escalade, d’une piscine et de modules de jeux pour les enfants. D’ailleurs, grâce à une subvention reçue du Fonds d’aide des bingos, la base plein air du secteur Pointe-du-Lac a pu travailler sur le parc.

Les vieux modules ont été repeints et un nouveau module fera son apparition sous peu sur le site.

Dans le but de revamper davantage ses infrastructures, Plein Air Ville-Joie lancera une campagne de sociofinancement à l’automne.

«On est une organisation à but non lucratif, donc on essaie de faire beaucoup avec peu. Il faut être très créatif. Mais là, c’est rendu nécessaire pour nos infrastructures. On doit notamment renouveler nos chaleurs, les remettre un peu plus au goût du jour. On a une mission d’accessibilité. Alors, c’est important que les gens qui viennent sur le terrain puissent profiter de toutes les infrastructures et qu’elles soient toutes en bon état», plaide-t-il.

«Par ailleurs, l’expérience client est un aspect très important pour moi. Ce l’est aussi de plus en plus pour la population. Les gens qui viennent ici veulent vivre une expérience et passer un bon moment. C’est notre rôle d’amener notre service à un niveau supérieur et de l’amener plus loin», poursuit M. Roy.

De nouvelles façons de faire

Le site appartient toujours aux Sœurs dominicaines de la Trinité, mais c’est l’équipe de la base plein air qui est en charge de la gestion des bâtiments et d’entretenir le site.

«Les Sœurs sont vieillissantes et il n’y a pas vraiment de relève. Elles légueront éventuellement le site. On est donc aussi dans une phase de préparation de cette transition. On travaille également fort au niveau de la gouvernance et de la prise en charge par la communauté. On veut des finances saines, stables et qui vont bien», souligne M. Roy.

Il y a deux ans, tout se faisait encore sur papier. Bientôt, un système de gestion intégrée sera implanté à Plein Air Ville-Joie.

«On s’est actualisé depuis. On travaille aussi tous les aspects de la mise en marché. Nous sommes partis d’une structure plus communautaire alors que dans les faits, on est une entreprise d’économie sociale. On travaille maintenant en ce sens, avec une gestion par projet, par objectif», termine-t-il.