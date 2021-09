Venez rouler électrique sur le Circuit du Grand Prix de Trois-Rivières

Le week-end de la fête du Travail s’annonce électrisant avec https://lesrendezvouszero.com/. Les gens de partout au Québec sont invités à découvrir le plaisir de rouler électrique en s’inscrivant aux essais routiers qui auront lieu les 4 et 5 septembre.

« Laissez-vous tenter par une voiture ou un vélo électrique et discutez avec des spécialistes et des propriétaires », a confié Sylvain Juteau, entrepreneur trifluvien engagé dans l’OBNL ÉcoMobile 3R, qui promeut activement la mobilité durable, appuyé de son comparse Yves Beaudoin.

« Des propriétaires-bénévoles provenant des quatre coins du Québec qui se feront un plaisir de partager leur expérience », ajoute Simon-Pierre Rioux, président fondateur de l’AVÉQ.

En plus des essais routiers, il y aura des invités d’honneur, dont Alain Dumas (alias Jean-Guy Hood) le samedi matin, et Bertrand Godin, le dimanche après-midi. Kiosques d’information, voiture téléguidée grand format développée par

l’UQTR, motomarines et motoneiges électriques de Taïga seront au rendez-vous.

Les essais routiers auront lieu sur le populaire circuit du Grand Prix de Trois-Rivières. L’arrivée des participants se fera tout près du stade de baseball des Aigles de Trois-Rivières. Veuillez noter que le passeport vaccinal sera obligatoire pour tous les participants des Rendez-vous Zéro.

Il vous sera possible d’essayer de tout nouveaux modèles de véhicules électriques tels que Chevrolet, Tesla, Ford, Audi et Hyundai, notamment. L’inscription est gratuite et donne la chance de gagner plusieurs prix, dont 1 000$ de rabais sur l’achat d’un véhicule électrique chez Groupe Vincent, en plus d’une borne de recharge FLO Maison, un produit durable et convivial fabriqué dans la région, à Shawinigan.