Vendredi fou: Réparer plutôt qu’acheter

Le 29 novembre prochain se tiendra la 3e édition de la Shop à réparer organisée par Environnement Mauricie, en partenariat avec la CDEC de Trois-Rivières, COMSEP et Nature Québec.

Le Vendredi fou, journée où les rabais importants incitent à la consommation, les citoyens sont invités à apporter leurs objets brisés ou défectueux afin qu’ils puissent être réparés gratuitement. Une occasion de renverser la vapeur devant le constat que la majorité des consommateurs optent pour le remplacement de leurs objets plutôt que leur réparation.

Bien que la réparation ne soit pas garantie, une quinzaine de bénévoles aux talents variés seront sur place et tenteront de réparer les objets qui leur seront apportés. Petits appareils électriques (grille-pains, réveille-matins, etc.), ordinateurs ou cellulaires (bogue, clavier ou souris défectueux) et vêtements (boutons, fermeture Éclair) pourront, par exemple, être réparés.

« L’objectif de la Shop à réparer est de reprendre le contrôle de notre consommation en luttant collectivement contre le gaspillage, l’obsolescence et la surconsommation. Pendant que certains organisent des journées sans achat le jour du Vendredi fou, nous avons décidé de prôner la réparation », indique Thierry Archambault-Laliberté, chargé de projets matières résiduelles et écoresponsabilité pour Environnement Mauricie.

« La Shop à réparer, c’est une activité ludique où des citoyens se rassemblent pour réfléchir sur leur consommation et trouver des solutions pour allonger la durée de vie de leurs articles », ajoute M. Archambault-Laliberté.

L’illustratrice Catherine Bard sera également sur place pour réaliser en direct des croquis des bénévoles, des visiteurs et des réparations effectuées. Une manière de témoigner de l’ambiance joyeuse et positive qui règne lors des cafés-réparation.

La Shop à réparer est un événement inspiré des Repair Café, une initiative née aux Pays-Bas il y a une dizaine d’années. La première édition de la Shop à réparer a eu lieu en novembre 2018, suivie d’une deuxième édition à St-Tite en juin dernier. Plus de 100 objets ont pu être réparés depuis la première édition.

Les citoyens qui souhaitent participer à l’événement peuvent se présenter de 15 h à 19 h à la cafétéria de la Maison de la solidarité à Trois-Rivières (1060, rue St-François Xavier) et peuvent suivre l’événement Facebook pour plus d’informations.