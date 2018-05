Les Vélos de quartiers reprennent du service

Crédit photo : courtoisie

TRANSPORT. L’entreprise d’économie sociale les Vélos de quartiers sera finalement ouverte cet été. Seul le service de prêt de vélos sera offert. Celui-ci sera assuré par la Démarche des premiers quartiers.

Pour l’instant, la date de réouverture reste encore à déterminée. «On veut ouvrir le plus tôt possible, assure la coordonnatrice des Vélos de quartiers, Caroline Guay. Avec tout ce qui s’est passé, on a pris du retard, alors on travaille fort avec nos partenaires pour que la flotte de vélos soit prête très prochainement.»

Le service de prêt de vélos sera offert seulement au local des Vélos de quartiers sur le boulevard Sainte-Madeleine. «La flotte sera moins grande. On aura une centaine de vélos, indique Mme Guay. On n’offrira pas le service de réparation cet été et il n’y aura pas non plus de points de service comme c’était le cas avant, notamment à l’Auberge internationale et chez COMSEP.»

«C’est un service très important et très utilisé, alors on est content de pouvoir tout de même ouvrir nos portes cet été», ajoute-t-elle. Rappelons qu’en raison d’une situation financière difficile, les Vélos de quartiers avaient dû fermer cet hiver. Les employés avaient été congédiés. Il ne restait que la coordonnatrice, qui offrait de son temps bénévolement.

«On a tout tenté avant Noël, admet cette dernière. On a modifié nos façons de faire et on a rationalisé nos actions au maximum. On a fait des demandes de subvention, mais on n’a pas réussi à aller chercher les sous nécessaires.»

En soutien à l’entreprise d’économie sociale, la Ville de Trois-Rivières a renouvelé le financement de 24 000 $ pour la prochaine année.

C’est en 2004 que la Démarche des premiers quartiers a mis sur pied les Vélos de quartiers dans le but de favoriser la mobilité des résidents des premiers quartiers. En 2009, l’entreprise avait ajouté à son offre de services la réparation, la vente de vélos remis à neuf, la vente de pièces neuves et usagées, l’entreposage et les formations en mécanique de vélos.